배현성, 로스쿨 수석 합격생이라더니…"실제 법정 참관 수업 다녀" ('신사장')

사진제공=tvN

한석규의 치킨집에 취업한 배현성과 이레가 야심찬 각오를 전했다.오는 9월 15일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 ‘신사장 프로젝트’는 전 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로 드라마.배현성과 이레는 각각 원칙주의 신입 판사 조필립과 생활력 만렙 배달 요원 이시온으로 분한다. 신사장(한석규 분)이 운영하는 치킨집에서 일하는 두 사람은 전혀 다른 성격을 지녔지만 신사장의 든든한 아군으로 활약하며 바삭한 케미스트리를 완성할 예정이다.먼저 배현성과 이레는 ‘신사장 프로젝트’만의 매력으로 ‘갈등 해결 방식’을 꼽았다. 배현성은 “일상에서 흔히 볼 수 있는 갈등과 그것을 해결해 나가는 과정이 흥미로웠다”며 “지금까지 보여드리지 못했던 새로운 모습을 표현할 수 있겠다는 기대감도 있었다”고 말했다. 이레 역시 “‘소통을 위한 드라마’라는 생각을 했다. 너와 나의 이야기가 아니라 서로의 이야기를 마주하는 느낌”이라고 작품에 대한 궁금증을 한껏 높였다.특히 배현성은 경찰대 수석 입학과 졸업, 로스쿨 수석 합격, 판사 임용 시험까지 수석을 놓치지 않은 기본과 원칙에 충실한 엘리트 신입 판사 조필립을 설득력 있게 그려내기 위해 각별한 노력을 기울였다.그는 “법 이야기를 할 때만큼은 전문적인 모습을 보여드리고 싶었다. 이에 촬영 전 실제 법정 참관 수업에 다녀오고 변호사님을 직접 만나 조언을 듣기도 했다”고 치밀한 준비 과정을 언급해 그가 보여줄 조필립 캐릭터를 기대케 했다.이시온을 “겉으로는 차갑고 무뚝뚝해 보이지만 누구보다 단단하고 따뜻한 인물”이라고 소개한 이레는 “각자의 개성을 색으로 구분해보면 어떨까 싶어 감독님과 상의했는데 이시온은 강렬한 레드나 눈에 띄는 색으로 정체성을 드러내기로 했다”고 설명했다. 또 “배달의 베테랑으로 등장하는 만큼 스쿠터를 타는 게 자연스러워야 했다”면서 “사전에 꾸준히 연습해 익숙해지려 했다”고 남다른 열의를 드러냈다.이렇듯 캐릭터에 깊게 스며들고 있는 두 배우의 전언에 배역과의 싱크로율도 궁금해지는 상황. 조필립이 T와 F의 성향이 반반씩 있다고 밝힌 배현성은 “상대방의 감정을 공감하면서도 이성적으로 판단하는 점이 실제로 나와 비슷하다”고 털어놨다. 이레는 “한석규 선배님이 진짜 아빠처럼 느껴진다. 함께 있으면 든든하고 힘이 생겼는데 이런 마음도 이시온을 닮아가면서 생긴 것 같다”며 촬영 현장의 따뜻한 분위기를 짐작게 했다.마지막으로 두 배우는 캐릭터와 가장 잘 어울리는 음식 키워드를 꼽아 눈길을 끌었다. 배현성은 “후라이드 치킨은 양념에 버무리지 않은 본연의 정직한 맛을 갖고 있다. 준법정신이 투철한 조필립도 그런 정직한 후라이드 치킨 같다”고 비유했고 이레는 “쉽게 다가가기 어려울 수 있지만 한 번 빠지면 헤어나오기 힘든 매력을 지닌 마라맛 치킨”이라고 표현해 호기심을 더했다.‘신사장 프로젝트’는 내달 15일 오후 8시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr