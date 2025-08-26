사진=KBS Joy·KBS2·GTV/텐아시아DB

'오래된 만남 추구'가 3기 출연진들의 최종 선택을 앞두고 예측불허의 감정 드라마를 연출했다.25일 KBS Joy·KBS2·GTV에서 방송한 '오래된 만남 추구'(이하 '오만추')에서는 홍자와 송병철의 로망 실현 데이트에 이어 '인연 여행의 꽃' 바비큐 파티가 펼쳐졌다. 이날 호감과 호기심, 질투와 아쉬움이 뒤섞인 '오만추' 3기 8인의 러브라인은 시청자들의 도파민을 폭발시켰다.송병철과 홍자는 당구장에서 데이트를 즐겼다. 두 사람은 소원권을 걸고 포켓볼을 진행했다. 송병철은 '당구 초보' 홍자의 첫 큐를 본 순간 입을 다물지 못했다. 초보라고 하기엔 홍자가 너무나도 능숙한 샷을 보여줬기 때문. 송병철은 예상치 못한 반전에 당황하면서도 홍자의 새로운 매력에 빠져들었다.데이트 지령 '서로에게 핸드크림 발라주기'에서는 두 사람의 설렘이 최고조에 달했다. 송병철은 홍자의 손을 맞잡고, 조심스럽게 손 마사지를 진행했다. 그는 "매우 부끄럽다. 꽤 큰 스킨십이라고 생각해 당황했다"고 솔직한 심정을 드러냈다.저녁에 진행된 바비큐 파티에서는 출연자들의 복잡한 감정들이 적나라하게 드러났다. 이규한은 솔비와 박광재의 데이트가 어땠는지 궁금해 하며 은근한 질투심을 드러냈고, 1980년생 황보와 시간을 보내고 싶었던 1979년생 송병철은 자연스럽게 그의 옆을 차지한 이규한을 보며 씁쓸한 표정을 감추지 못했다.홍자와 박광재 역시 감정의 파고를 느꼈다. 홍자는 박광재가 장소연과 대화를 나누는 것을 계속해서 신경 썼다. 이후 홍자는 제작진과의 인터뷰에서 "질투 같은 것도 하고, 마음이 안 좋았다"고 고백했다. 반면 박광재는 홍자가 송병철과의 당구장 데이트가 더 재밌었다는 마음을 내비치자 착잡한 심경을 드러냈다.마지막 날 아침, 출연자들은 최종 선택을 앞두고 1대1 릴레이 데이트를 시작했다. 모든 이성과 10분씩 대화를 나눌 수 있는 시간으로, 여자 출연진들은 남자 출연자들이 누구에게 가장 먼저 올지 궁금해 했다.이규한은 솔비에게 먼저 찾아갔다. 그는 황보와 데이트하면서도 솔비가 계속 생각났다고 말하며, 깊어진 감정을 드러냈다. 솔비는 이규한과의 30초 눈맞춤 미션을 하면서 "열 마디 말보다 강한 확신을 주는 눈빛"을 느꼈다고 밝혔다.첫 드라이브 데이트를 함께 했던 황보와 송병철은 돌고 돌아 다시 만나게 됐다. 두 사람은 인연 여행에서 데이트를 해보지 못한 아쉬움을 털어놨다. 송병철은 "나에게 하루 더 주어진다면 좋아하는 취미를 한 번 더 함께 하고 싶다"며 진심을 전했고, 황보는 눈맞춤 미션 이후 서로의 마음이 통한 것을 느꼈다고 말해 관심을 집중시켰다.홍자와 박광재, 장소연과 이켠도 10분 릴레이 데이트를 진행했다. 홍자는 박광재에게 "처음 들어올 때 첫인상 호감이 컸다. 나가더라도 많이 알고 싶었다"며 솔직한 마음을 고백했고, 장소연과 이켠은 "둘 다 아직 최종 선택에 대한 확신이 없다"며 진솔한 고민을 나눴다.다음 주에는 '오만추' 3기의 최종 애프터 선택 결과가 공개된다. 그런데 애프터 선택을 앞두고 후회 없는 선택을 다짐했던 출연자들이 깊은 고민에 빠지는 모습을 보인다. 최종 커플로 과연 몇 커플이나 탄생했을지 시청자들의 호기심을 자극한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr