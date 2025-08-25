사진=텐아시아DB

사진제공=디즈니+ '배불리힐스'

신체 프로필 174cm, 117kg이라고 알려진 코미디언 신기루가 '배불리힐스' 촬영 중 기싸움을 벌였다.지난 24일 공개된 디즈니+ 예능 '배불리힐스' 1, 2회에서 신기루는 등장과 동시에 서장훈에게 "김우빈?"이라고 외치며 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 배불리나 공주로 등장한 홍윤화를 향해 "아는 뚱녀인데?"라고 농담을 던지며 분위기를 주도했다.첫 번째 미션 배불리 탈출에서 신기루는 문어 다리 수갑에 묶인 채 탈출을 시도하면서 "맥주랑 마요네즈 없냐"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 몸무게 순위 미션에서는 풍자와 2위를 놓고 기싸움을 벌이며 "노코멘트다. 자신 없으니까 그렇죠. 가만히 있어봐요" 등의 말을 하며 웃어 보였다.신기루는 이어 진행된 타이어 끌기 미션에서 이규호를 향해 "왜 저렇게 뚱뚱한 거야 이해가 안 돼"라고 말하며 예능감을 폭발시켰다. 결국 멤버들과 함께 4만1000원의 상금을 획득한 신기루는 중화요리 배달을 시키며 "안녕하세요, 더운 날씨에 고생하십니다. 단무지와 양파 넉넉히 주세요"라고 호소하며 폭소를 유발했다.신기루가 출연하는 '배불리힐스'는 디즈니+에서 매주 일요일 오후 8시에 1회씩, 총 20개의 에피소드가 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr