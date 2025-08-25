사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 신동엽이 정성일을 놀렸다.25일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 영화 '살인자 리포트'의 배우 조여정, 정성일이 출연했다.이날 조여정은 정성일과 함께한 '살인자 리포트' 출연을 망설였다고 고백했다. 그는 "나 아니면 정성일이 나오는 영화다. 연기에 구멍이 있으면 안 된다. 연기력 들통날까봐 고민했었지만, 정성일 믿고 했다"고 전했다.조여정과 '99억의 여자'에서 합을 맞췄던 정성일은 "이복 오빠로 나오는데, '기생충'으로 상을 휩쓸고 온 배우를 어떻게 대해야 하지 생각했는데, 첫 만남부터 엄청 반겨줬다"며 크게 손을 흔드는 안녕을 재현해 웃음을 안겼다.이때 신동엽은 정성일의 니플패치를 알아챘고 "옷 소재상 보여야 하는데 안 보여서 배려심을 느꼈다"고 말해 폭소케 했다. 조여정은 "정성일이 '더 글로리' 같은 걸 보면 차갑고 깍쟁이 같은 역할을 많이하는데, 실제는 구수한 상남자"라고 이야기했다.정성일은 신조어 줄임말 '자만추'에 빵터진 모습을 보였다. 그를 주의 깊게 보던 신동엽은 "오해했냐"고 물었고, 정성일은 "'자신만만한 고추'라고 오해했다"고 솔직하게 털어놔 촬영장을 초토화시켰다.여기에 '느좋'까지 더해져 현장은 폭소가 끊이질 않았고, 신동엽은 "너 진짜 저질이구나"라는 말과 함께 즉석에서 'SNL'에 정성일을 섭외하며 "내년에 보자"고 제안했다. 정성일은 "불러주시면 가겠다"고 약속하며 'SNL' 등장을 기대케 했다.한편, 조여정은 온라인 커뮤니티에서 유명한 '상갓집 큰절 사건'에 대해 "예법을 알고 있었는데, 긴장했다. '큰절하라'고 해서 했더니 송은이 언니가 옆에서 잡고 '시집가냐 이X아'라고 했다"며 당시 상황을 재현해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr