사진=KBS2 '신상 출시 편스토랑'

사진=KBS2 '신상 출시 편스토랑'

사진=KBS2 '신상 출시 편스토랑'

사진=KBS2 '신상 출시 편스토랑'

사진=KBS2 '신상 출시 편스토랑'

사진=KBS2 '신상 출시 편스토랑'

사진=KBS2 '신상 출시 편스토랑'

사진=KBS2 '신상 출시 편스토랑'

사진=KBS2 '신상 출시 편스토랑'

'신상 출시 편스토랑' 고우림이 5살 연상 아내 김연아를 자랑했다.7일 방송된 KBS 2TV '신상 출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 김연아의 남편이자 포레스텔라 멤버 고우림이 출연했다.이날 고우림은 '요리 실력'에 대해 "기념일 때마다 요리해 준다. 어제 아내가 생일이라 일찍 일어나서 요리를 했다"면서 "아내는 다 맛있다고 해줬다. 자신 있게 요리하고 있다"고 밝혔다. 이에 이정현 "역시 연아 씨다. 결혼 상대 잘 만났다"며 부러움을 드러냈다.'저음 보이스' 매력에 대해 고우림은 "제가 아내를 만날 때 병역 미필이었다. 마음을 전하는데 낮은 목소리가 신뢰감, 진중함을 줄 수 있었던 것 같다. 그게 잘 먹히지 않았을까"라고 이야기했다.고우림이 '서울대 성악과' 출신이라는 사실에 김재중은 "잘생겼지 목소리 좋지 최고의 아내까지"라며 "제가 캐스팅하겠다. 전재산을 털어서라도 데뷔시켜야 한다"고 말해 웃음을 안겼다. 고우림은 "이제 죽어도 여한이 없다"며 너스레를 떨었다.'편스토랑' 출연에 김연아 반응을 묻자 고우림은 "아내가 유명한 프로그램에 출연하니까 좋아하면서도, '내가 늘 얻어만 먹는다고 오해하면 어떡하냐. 나가서 말 잘하라'고 하더라. 집에서는 아내가 요리를 더 많이 한다. 항상 아내 요리를 얻어먹고 있다"며 아내 사랑을 내비쳤다.자취했던 실력으로 포레스텔라 팀 내에서 알아주는 요리꾼인 고우림은 "아내 요리를 맛보고 아내 요리 솜씨가 더 좋더라"고 극찬했다. 이에 이연복 셰프가 "요리할 시간이 있었나?"라며 의아함을 드러내자, 그는 "본인이 완벽주의다. 몽골리안 비프, 샌드위치, 솥밥 등 다 잘하더라"고 자랑했다.김연아는 철저한 식단관리를 해야했던 선수 시절과 달리 은퇴 후 야식을 즐기고 있다고. 고우림은 "제가 야식 입문시켰다. '이래서 야식을 먹는구나' 하더라. 치킨, 떡볶이 자주 먹는데, 먹고 난 다음 날에도 제 눈엔 항상 예쁘다"며 사랑꾼 면모를 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr