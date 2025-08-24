사진제공 = TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'

김병만 2세의 근육질 몸매가 최초 공개된다.25일 방송되는 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 9월 재혼을 앞둔 개그맨 김병만이 '근수저'를 물고 태어난 '김병만 주니어즈'를 처음으로 공개한다. 앞서 태명을 별명처럼 부르고 있는 남매 '짱이·똑이'의 존재를 공개한 김병만은 둘째 똑이에 대해 "(아기인데) 군살이 없는, 갈라진 근육이 있다"고 밝혔다.영상에 공개된 '똑이'의 몸은 아직 아기인데도 선명하게 갈라진 근육이 아빠와 닮아 감탄을 자아냈다. 그는 "간호사가 그랬다더라. '아기가 무슨 알통을 갖고 태어나냐'고. 만약 '출발 드림팀'이 부활하면 똑이가 가서 할 수 있지 않을까?"라며 아들 똑이를 바라봤다.이날 똑이는 넓은 야외 놀이 공간을 종횡무진하며 두려움 없이 탐방했다. VCR을 지켜보던 김국진도 "아이가 병만이를 똑 닮았다"며 감탄했다. 김병만도 "너무 신기하더라. 나를 하나하나 구석구석 닮은 게"라며 미소 지었다.TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'은 오는 25일 오후 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr