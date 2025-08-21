사진=텐아시아DB

사진=서유리 SNS

방송인 서유리가 특정인의 괴롭힘으로 인한 정신적 고통을 호소했다.21일 서유리는 자신의 SNS에 "나는 2020년부터 수년간 특정인의 집요한 스토킹과 모욕, 명예훼손으로 큰 고통을 겪어왔다"는 내용의 글을 올리며 피해 사실을 알렸다. 그는 "피의자는 디시인사이드 등 인터넷 커뮤니티에 수천 건의 악의적인 게시글을 작성하며 나를 향해 '빨리 자살해라', '트럭에 치여라'와 같은 극단적인 저주성 발언까지 서슴지 않았다"고 설명했다.서유리는 "그 결과 나는 정신과 치료와 약물 복용을 늘려야 했고, 주치의로부터 자살 위험이 크다는 이유로 입원 권고까지 받을 정도로 심각한 정신적 피해를 입었다"고 덧붙였다.엄벌 탄원서 작성을 요청하기도 했다. 서유리는 "다시는 나와 같은 피해자가 나오지 않도록, 피의자가 반드시 엄벌에 처해지길 간절히 바라고 있다. 엄벌 탄원서를 작성해 준다면 나에게, 또 앞으로 나와 같은 입장이 될 수도 있는 사람들에게 큰 힘이 될 것이다"라고 말했다.안녕하세요, 방송인 서유리입니다.저는 2020년부터 수년간 특정인의 집요한 스토킹과 모욕, 명예훼손으로 큰 고통을 겪어왔습니다. 피의자는 디시인사이드 등 인터넷 커뮤니티에 수천 건의 악의적인 게시글을 작성하며 저를 향해 "빨리 자살해라", "트럭에 치여라"와 같은 극단적인 저주성 발언까지 서슴지 않았습니다.그 결과 저는 정신과 치료와 약물 복용을 늘려야 했고, 주치의로부터 자살 위험이 크다는 이유로 입원 권고까지 받을 정도로 심각한 정신적 피해를 입었습니다.또한 방송인으로서의 활동과 광고 계약에도 큰 타격을 받아 많은 경제적 손실을 보았습니다.그러나 피의자는 검거된 이후에도 자신의 범행을 부인하며 거짓으로 일관하고 있습니다. 반성의 기미조차 보이지 않는 태도는, 이와 같은 범죄가 앞으로도 반복될 수 있다는 신호라 생각합니다.저는 이번 사건이 단순히 개인의 문제가 아니라, 인터넷을 통한 스토킹과 명예훼손이 얼마나 심각한 결과를 낳을 수 있는지를 보여주는 대표적 사례가 되리라 믿습니다.다시는 저와 같은 피해자가 나오지 않도록, 피의자가 반드시 엄벌에 처해지길 간절히 바라고 있습니다. 이에, 제 뜻에 함께해 주실 분들께 부탁드립니다.엄벌 탄원서를 작성해 주신다면 저에게, 또 앞으로 저와 같은 입장이 될 수도 있는 사람들에게 큰 힘이 될 것입니다. (메일주소 yurise0@naver.com)여러분의 한 장 한 장의 탄원서가 모여, 피해자가 더 이상 홀로 싸우지 않아도 되는 사회를 만들 수 있다고 믿습니다.부디 도와주시기를 간곡히 부탁드립니다.아울러, 저의 명예를 훼손하는 악플이나 게시글 등을 제보받고 있습니다. yurise0@naver.com으로 부탁드립니다. 감사합니다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr