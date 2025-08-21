사진=안테나

밴드 페퍼톤스(PEPPERTONES) 멤버 이장원이 Mnet 글로벌 밴드 메이킹 서바이벌 '스틸하트클럽(STEAL HEART CLUB)'의 디렉터로 나선다.10월 첫 방송 되는 '스틸하트클럽'은 드럼, 베이스, 기타, 키보드, 보컬 등 밴드 포지션에서 모인 참가자들이 각자의 음악과 감정, 그리고 뜨거운 청춘을 무기로 '최후의 헤드라이너 밴드'가 되기 위한 서바이벌을 펼치는 글로벌 밴드 메이킹 프로젝트다.2021년 배다해와 결혼한 이장원이 디렉터로 합류해 청춘 밴드 참가자들의 성장과 글로벌 밴드 완성을 향한 여정을 이끈다. 이장원은 디렉터 겸 밴드 선배로서 수년간 다수 공연에서 쌓아온 자기 경험을 토대로 맞춤형 피드백을 전하며 참가자들의 성장 가능성을 최대치로 끌어올릴 전망이다.페퍼톤스 멤버로서 꾸준히 앨범 활동을 이어온 이장원은 견고한 스토리텔링 속에 희망과 치유의 메시지를 전해왔다. 이장원은 참가자들이 무대 위에서 수준 높은 밴드 퍼포먼스를 구사할 수 있도록 섬세하면서도 세련된 디테일을 더해 음악적 완성도를 높일 것으로 기대된다.'스틸하트클럽'은 10월 중 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr