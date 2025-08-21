사진=선우용여 유튜브 갈무리

선우용여가 믿었던 사람에게 사기 피해를 입었던 경험을 털어놨다.20일 선우용여의 유튜브 채널에는 '선우용여 아들이 사는 LA 풍수명당 집 최초공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 영상에서 선우용여 딸은 "이런 얘기를 해도 될지 모르겠지만 엄마가 계 같은 걸 하셨는데 사기를 당했다"고 운을 띄웠다. 그는 "운전을 하고 가다가 그 얘기를 듣고 '아악' 소리를 지르시더라. 쇼크를 받으셔서 몇 달을 못 일어나셨다"고 말했다.이어 "계에 참여한 사람이 다 믿는 사람이었고, 엄마 혼자 하는 게 아니었다. 아빠가 그 사람을 찾았다. 아빠 말로는 그 사람이 완전히 빈털터리였다고 하더라"라고 전했다.선우용여는 '돈을 숨겨둔 것 아니냐'는 제작진의 말에 "그 사람 집까지 가봤다. 14평짜리 집에서 애 넷 데리고 살고 있더라. 그 사람한테 내가 '내 얼굴 알지 않냐. 언제든 돈 벌면 연락해라'라고 했다. 그걸로 끝이었다. 그때 '이런 거 하면 안 되는구나'를 크게 공부했다"며 결국 눈물을 흘렸다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr