홀트아동복지회(회장 신미숙)는 그룹 god(지오디)의 손호영이 장애인복지를 지원하기 위한 후원금을 전달하며 뜻깊은 나눔을 실천했다고 21일(목) 밝혔다.
앞서 손호영은 지난해 12월, 개인 유튜브 채널을 통해 ‘아이갓에브리씽(I got everything)’ 카페에서 일일 바리스타로 참여한 모습을 공개했다. ‘아이갓에브리씽’은 중증장애인의 지속 가능한 일자리 창출을 위해 공공·민간 기관 내 카페를 설치·운영을 지원하는 사업이다.
당시 영상은 많은 사람에게 ‘아이갓에브리씽’ 카페의 취지와 의미를 널리 알리는 계기가 되었고, 손호영이 카페에서 함께 근무하는 이들과 어울리며 소통하는 모습은 대중에게 깊은 울림을 전했다. 특히, 해당 영상은 중증장애인 근로자들에 대한 사회적 인식 개선에도 의미 있게 기여했다.
현장에서 따뜻한 소통을 나누며 깊은 감동을 받은 손호영은 이를 단순한 경험에 그치지 않고 나눔의 가치를 확산하기 위한 뜻깊은 실천으로 이어가고자 홀트아동복지회에 후원금을 전달했다.
이번 후원은 일회성 관심을 넘어 꾸준한 지원으로 이어져야 한다는 손호영의 뜻에서 비롯된 것으로, 장애인복지 증진과 더불어 사회 전반에 선한 영향력 확산에 대한 손호영의 진정성 있는 의지를 보여준다.
손윤실 홀트아동복지회 나눔사업본부장은 “장애인을 향한 손호영 님의 따뜻한 마음과 지속적인 관심에 깊이 감사드린다”면서 “이번 후원금은 장애인들의 안정적인 근무 환경 조성과 복지 증진을 위해 뜻깊게 사용될 것”이라고 밝혔다.
이번 선행을 통해 손호영은 사회적 가치를 실천하는 따뜻한 행보를 이어가며, 나눔 문화 확산에 귀감이 되고 있다. 최근 젬스톤이앤엠으로 소속사를 이적하며 새로운 전환점을 마련한 손호영은 god, 유닛 HoooW(호우), 그리고 솔로 아티스트로서 방송·예능·공연·유튜브 등 다방면에서 왕성한 활동을 펼치고 있다.
한편, 홀트아동복지회는 장애인 거주시설, 장애인 복지관, 장애인 직업재활시설, 장애인 주간보호시설, 장애인 체육시설, 특수교육기관 등 총 14개 장애인복지사업 수행기관을 운영하며 장애인이 존중받고 건강한 삶을 영위할 수 있도록 다양한 복지사업을 하고 있다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
