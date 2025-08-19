㈜사람인(대표 황현순)이 운영하는 데이팅 앱 ‘비긴즈’가 2030세대 553명을 대상으로 연애 동향 설문조사를 실시한 결과, 외모보다 성격과 가치관을 중시하고, 가벼운 만남보다는 진지한 관계를 선호하는 경향이 뚜렷하게 나타났다.
설문에 따르면, 2030세대가 연애에서 가장 중요하게 생각하는 요소는 성격(43.8%)과 가치관(26%)이었다. 반면 흔히 연애의 필수 조건으로 여겨지던 외모를 꼽은 응답자는 17.5%에 그쳤다. 이는 외적인 조건보다 내면적 가치를 더 중시하는 흐름을 보여준다.
응답자 중 36.9%는 데이팅 앱 사용 경험이 있다고 답했다. 이들이 상대방을 판단하는 데 가장 중요한 정보로 꼽은 것은 자기소개 내용(41.2%)이었으며, 이어 프로필 사진(27.9%), 취미·관심사(12.7%) 순이었다. 또한 데이팅 앱 사용자 10명 중 6명(60.3%)은 앱을 이용하는 목적을 ‘진지한 연애 상대 찾기’라고 답해, 남성(58.8%)과 여성(62.6%) 모두 비슷한 경향을 보였다.
그러나 데이팅 앱 경험자 중 83.3%는 현재 앱을 사용하지 않는다고 응답했다. 그 이유로는 가벼운 만남을 추구하는 사용자들(33.5%)이 가장 많았고, 이어 가짜 프로필(12.4%), 개인정보 노출 우려(12.4%) 등이 꼽혔다. 이는 데이팅 앱 전반의 신뢰도에 대한 우려를 반영한다.
앱을 한 번도 사용해 본 적 없는 응답자(349명) 역시 가장 큰 이유로 “진지하지 않은 만남일 것 같아서(31.8%)”를 꼽았으며, 사용자들의 기대와 실제 서비스 경험 사이에 괴리가 있다고 지적했다.
비긴즈는 이번 조사 결과를 서비스 고도화에 적극 반영할 계획이다. 응답자들이 가장 선호하는 만남 방식으로 꼽은 ‘지인 소개(40.1%)’를 서비스에 접목해, 지인이 프로필을 보증하고 추천사를 남길 수 있는 ‘추천사 기능’을 강화한다. 또한 43만명 이상이 경험한 ‘블룸 연애 성향 검사’를 바탕으로, 가치관과 연애 성향이 유사한 이용자끼리 매칭될 수 있도록 추천 알고리즘을 개선할 예정이다.
비긴즈 관계자는 “이번 조사 결과를 통해 2030세대가 외모보다 내면을 중시하고, 단순한 만남보다 신뢰와 가치관을 기반으로 한 진지한 관계를 추구한다는 점을 확인할 수 있었다”며 “비긴즈는 이러한 흐름을 반영해 신뢰 기반의 만남 문화를 확산시키고, 이용자들의 만족도를 높일 수 있도록 서비스 고도화에 주력하겠다”고 밝혔다.
‘비긴즈’는 ㈜사람인이 선보인 데이팅 앱이다. 자체 개발한 ‘BLOOM 연애 성향 검사’를 통해 과학적인 매칭을 제공하는 것이 특징이다. 또한 페이스 인증을 비롯해 회사·학교 인증, 지인 보증 시스템 등 강력한 본인 인증 절차로 프로필 신뢰도를 확보했다. 외모보다 대화를 우선시하는 ‘블라인드 챗’ 기능을 통해 차별화를 꾀하고 있다.
