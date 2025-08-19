사진=935엔터테인먼트, 9아토엔터테인먼트

935엔터테인먼트와 9아토엔터테인먼트가 공동 오디션을 개최한다.935엔터테인먼트와 9아토엔터테인먼트는 공동 오디션 '제3회 99오디션'을 개최하고 무한한 잠재력을 지닌 신인 배우를 찾는다.'제3회 99오디션'은 오는 31일까지 온라인 서류 접수가 진행되며, 이후 대면 미팅과 심층 면담을 통해 최종 합격자가 결정된다. 2001년 이후 출생자라면 누구나 지원할 수 있으며, 연기, 노래, 비주얼 등 장르 불문한 모든 분야로 참여할 수 있다.이번 오디션을 통해 935엔터테인먼트와 9아토엔터테인먼트는 다재다능한 매력을 갖춘 인재를 발굴하고, 이들이 차세대 스타 배우로 성장할 수 있도록 매니지먼트를 비롯한 활동 전반을 전폭적으로 지원할 계획이다.935엔터테인먼트와 9아토엔터테인먼트는 지난 2023년을 시작으로 올해로 3회째 공동 오디션을 실시하며 신인 배우 발굴에 앞장서고 있다. 실력과 재능을 겸비한 배우 지망생들에게 공정한 기회를 제공하는 것은 물론, 나아가 이들이 다방면에서 활약할 수 있는 장을 마련할 예정이다.935엔터테인먼트는 배우 남궁민, 연정훈, 김여진, 윤선우, 이설, 권화운, 신수호, 박주현, 김택, 한성민, 솔빈, 9아토엔터테인먼트는 한소희, 연우, 김무준, 김도현, 황정민, 김민상, 윤서아, 전건후, 정현준, 진가은, 현준 등이 소속돼 있다.935엔터테인먼트와 9아토엔터테인먼트의 '제3회 99오디션'과 관련된 자세한 사항은 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr