빅히트 뮤직의 새 보이그룹 코르티스가 안무 제작 및 퍼포먼스 필름 촬영 비하인드를 밝혔다.코르티스(CORTIS·마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 18일 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 데뷔 앨범 'COLOR OUTSIDE THE LINES'(컬러 아웃사이드 더 라인스) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 멤버들은 타이틀곡 무대를 선보였다. 트레드밀을 활용한 독특한 안무에 대해 제임스는 "멀미약을 먹어가며 안무를 짰다"고 말했다. 이어 "런닝머신을 뛰면서 라이브 연습을 한다. 안무에 트레드밀을 쓰게 돼서 연습하면서도 라이브 훈련이 됐다"며 라이브 실력의 비결을 밝혔다.건호는 "퍼포먼스 필름을 멋있게 만들고 싶어서 미국 사막에서 35대의 트레드밀을 두고 촬영했다"고 했고, 성현은 "촬영 끝나고 나니 입안이 모래범벅이었다"고 비하인드를 전했다.코르티스는 빅히트 뮤직이 2013년 방탄소년단, 2019년 투모로우바이투게더에 이어 세 번째로 선보이는 팀이다. 전원 10대인 다섯 멤버는 자신들의 이야기를 바탕으로 작사, 작곡, 퍼포먼스, 비디오그래피 등 다양한 영역에서 창작 역량을 보인다.타이틀곡 'What You Want'(왓 유 원트)는 1960년대 사이키델릭록의 향수를 담은 기타 리프와 힙합 기반의 둔탁한 붐뱁 리듬이 한데 섞여 신선함을 준다. 다섯 멤버는 원하는 것을 주저하지 않고 손에 넣겠다고 당차게 선언한다.코르티스의 데뷔 앨범 타이틀곡 'What You Want'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr