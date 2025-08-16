사진=Mnet

티오피미디어 소속 그룹 MCND의 방준혁, 송민재, 노휘준이 '보이즈 2 플래닛'의 여정을 마쳤다. 방준혁은 마지막 생존자 후보에 올랐지만 끝내 탈락해 팬들의 안타까움을 자아냈다. 티오피미디어는 틴탑을 기획한 소속사로, MCND는 2020년 데뷔 초 '틴탑 동생'이라는 타이틀로 주목받았다. 세 출연자는 방송이 종료된 후, SNS에 감사한 소감을 전하며 MCND 활동에 박차를 가하겠다고 응원을 당부했다.14일 방송된 Mnet '보이즈 2 플래닛' 5회에서는 TOP8과 함께 첫 번째 생존자 발표식 결과가 공개됐다. 이번 1, 2차 글로벌 투표는 전 세계 217개 국가 및 지역에서 총투표수 6,296만 7,080표가 집계되며 시즌 1을 능가하는 글로벌 스타 크리에이터의 열기를 가늠할 수 있었다.스타 크리에이터들의 선택으로 생존한 참가자 중 1위의 영광은 이상원이 차지했다. 이상원은 방송 1주차부터 단 한 번도 1위를 내주지 않으며, 첫 생존자 발표식에서도 1,250만에 육박하는 압도적인 득표수로 1위 자리를 확정 지었다. 특히 한국, 일본, 미국, 프랑스, 영국, 독일, 캐나다 등 170개 국가 및 지역에서 모두 1위 자리를 놓치지 않으며 글로벌 스타 크리에이터들의 열띤 지지를 입증했다.첫 번째 TOP8도 공개됐다. 시그널송 쇼케이스 당시 플래닛 C의 킬링 파트를 맡아 전 세계의 이목을 집중시킨 조우안신은 1,000만 점을 돌파하며 2위를 차지했다. 이어 정상현(3위), 김준서(4위), 이리오(5위), 최립우(6위), 유강민(7위), 마사토(8위)가 이름을 올리며 이들의 데뷔 가능성에 관심이 집중됐다.첫 번째 생존자 발표식에서는 1차 미션에서 받은 베네핏이 순위에 결정적인 영향을 미치며 충격적인 변동과 반전의 주인공들이 속출했다. 특히 '첫 만남은 계획대로 되지 않아' 2팀의 리더 전이정은 베네핏 30만 점을 더해 무려 11계단 상승, 23위에 올랐다. 나윤서와 '우산' 서사로 글로벌 팬덤의 지지를 받은 허씬롱은 6계단 상승해 9위에 안착했다. 47위는 한해리준이 차지했으며, 최하위 생존자 후보 4인 중 라이브 투표로 극적으로 살아남은 윤민이 48위에 이름을 올렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr