배우 이이경이 MBC '놀면 뭐하니?'(이하 '놀뭐') 하차와 관련해 억울함을 호소한 가운데, 제작진이 이에 대한 입장을 내놓았다.22일 '놀뭐' 제작진은 공식 입장을 통해 "'놀뭐'를 사랑해 주시는 모든 분에게 이번 일로 심려를 끼쳐 죄송하다"며 "21일 금요일 오후 이이경 씨가 올린 글 중 '놀뭐' 관련 문제에 대해 숨김없이 말씀드리겠다"고 밝혔다.제작진은 이이경의 하차 결정 경위에 관해 "이이경씨 사생활 루머 유포 사건이 매체를 통해 파생되고 있는 상황에서 매주 웃음을 줘야 하는 예능 프로그램 특성상 함께 하는 것이 어렵다고 판단했다"며 "이이경 씨가 언급한 대로 제작진이 먼저 소속사 측에 하차를 권유했고, 제작진은 소속사에서 이를 기사화해도 따르겠다는 입장을 전했다. 이후 소속사에서 스케줄 사유로 자진 하차하겠다는 연락을 받았다"고 설명했다.이어 제작진은 "하차를 권유한 입장이었기 때문에, 이이경 씨를 위한 최소한의 예의라 판단해 출연자들에게 소속사와 협의가 이뤄진 '스케줄로 인한 자진 하차'로 언급해 달라고 요청했고, 방송에서는 그 내용을 그대로 전했다"며 "출연자들은 이이경 씨에 대한 배려로 저희 요청을 따른 것뿐인 만큼, 다른 출연자들을 향한 비난과 억측은 자제해 달라"고 덧붙였다.제작진은 또 "앞으로 웃음을 위해 출연자들이 기울인 노력이 왜곡되지 않도록, 제작 과정 전반을 더 세심하게 살피겠다"고 전했다.이이경이 문제로 제기했던 '면치기' 장면에 대해서도 해명했다. 제작진은 "해당 상황은 출연자를 충분히 보호하지 못한 제작진의 잘못"이라며 "홍콩 편과 일본 편 촬영 중 이이경 씨가 즉흥적으로 면치기 장면을 보여줬고, 당시엔 반응이 긍정적이라 판단했다"고 밝혔다.그러면서 "이후 다시 한번 재미를 주기 위해 면치기를 부탁드렸으나 이는 제작진의 욕심이었다"며 "촬영 과정에서 이이경 씨가 말한 '예능으로 하는 겁니다!'라는 멘트가 편집됐고, 저희가 시청자 정서를 제대로 파악하지 못해 이이경 씨에게 상처를, 시청자에게 불편함을 끼쳤다"고 인정했다. 또한 "편집된 멘트 대신 선택한 '재미를 위해서 또…'라는 표현과 자막을 통해 예능적 맥락을 전달하려 했으나 부족했다"고 덧붙였다.제작진은 "논란 이후 이이경 씨에게 사과를 전했고, 원래 다음 주 방송 예정이던 오프닝 중 면치기 해명 부분만 따로 편집해 바로 내보냈다"며 "그런데도 논란을 충분히 해결하지 못한 제작진의 미흡함을 인정하며, 이이경 씨와 불편함을 느낀 모든 분께 다시 한번 사과드린다"고 밝혔다. 마지막으로 "상처받은 이이경 씨와 심려를 끼쳐드린 모든 분께 정중히 사과드린다"고 입장을 마무리했다.안녕하세요. '놀면 뭐하니?' 제작진입니다.'놀뭐'를 사랑해 주시는 모든분들에게 이번 일로 심려를 끼쳐 드려 죄송합니다. 21일 금요일 오후 이이경 씨가 올린 글 중 '놀뭐' 관련 문제에 대해 숨김없이 말씀드리겠습니다.먼저 이이경 씨가 언급한 면치기 상황은 출연자를 보호하지 못한 제작진의 불찰입니다. 시청자분들에게 웃음을 주기 위해 노력한 이이경 씨가 홍콩 편과 일본 편 촬영 중 면치기 상황을 즉흥적으로 보여주셨고, 당시 제작진은 반응이 나쁘지 않다고 판단하였습니다.이후 다시 한번 재미를 주고자 이이경 씨에게 면치기를 부탁드렸는데 욕심이 지나쳤습니다. 제작 과정에서 이이경 씨가 언급한 "예능으로 하는 겁니다!" 멘트가 편집됐고 시청자분들의 정서를 정확히 파악하지 못해 이이경 씨에겐 상처를 시청자분들에겐 불편함을 끼쳤습니다. 편집한 멘트 대신 선택한 "재미를 위해서 또..."라는 멘트와 자막을 통해 예능으로 봐달라는 메시지를 전달하고자 하였으나 부족했던 것 같습니다.논란이 생긴 이후 이이경 씨에게 사과의 말을 전하고 본래 그 다음 주에 나갈 오프닝 중 면치기 해명 부분만 빠르게 편집해 당주 방송에 냈습니다. 그러나 면치기 논란을 완전하게 해결하지 못한 제작진의 부족함을 인정하며 이이경 씨와 불편함을 느낀 모든 분에게 다시 한번 사과의 말씀을 전합니다.이어서 하차 상황에 대해 말씀드리겠습니다. 이이경씨 사생활 루머 유포 사건이 매체를 통해 파생되고 있는 상황에서 매주 웃음을 줘야하는 예능 프로그램 특성상 함께 하는 것이 어렵다고 판단했습니다.이이경 씨가 언급한 대로 제작진이 먼저 소속사 쪽에 하차를 권유하였고 제작진은 소속사 측에서 하차 권유를 기사화하셔도 그 선택에 따르겠다고 입장을 밝혔습니다. 이후 이이경씨 소속사에서 스케줄로 인한 자진 하차를 선택하겠다고 연락이 왔습니다.제작진은 하차를 권유한 입장에서 이이경 씨를 위한 최소한의 예의라 생각해 출연자들에게 소속사와 협의한 스케줄로 인한 자진 하차 언급을 부탁했고 이를 방송을 통해 전했습니다. 출연자들은 이이경 씨를 위한 배려로 저희 요청을 따른 것뿐입니다. 다른 출연자를 향한 비난이나 억측은 자제해 주시기를 부탁드립니다.'놀뭐' 제작진은 앞으로 웃음을 위한 출연자의 노력이 변질되지 않도록 제작 과정 전체를 좀 더 세밀하게 세심하게 살피겠습니다.다시 한번 상처받은 이이경 씨와 심려를 끼쳐드린 모든 분께 정중히 사과 말씀드립니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr