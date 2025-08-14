임성훈, 부모님 임종 모두 못 지켰다…"방송 1순위" 모친 말씀 따른 국민 MC('유퀴즈')

사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 캡처

임성훈이 방송으로 인해 어머니와 아버지의 임종을 모두 지키지 못했다고 고백했다.13일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 국민 MC로 불리는 임성훈이 출연했다.임성훈은 26년간 SBS '순간포착 세상에 이런 일이'를 진행했다. 임성훈은 녹화 전날 모친상을 당했지만, 방송 녹화를 끝까지 마쳤다고 한다.임성훈은 "밤새도록 울어서 눈이 말도 못하게 부었다. 방송 얼굴이 아닌데 이를 악물고 방송했다"고 당시를 회상했다. 이어 "아이템이 4개인데 하필이면 어머니와 아들 이야기가 나왔다. 아들이 효도하는 장면이 나오는데, 참았던 눈물이 확 올라왔다"라고 말했다.그는 "어머니께서 생전에 '방송을 1순위로 두라'고 하셨다. '세상에 이런 일이' 녹화 하루 전, 어머니 부고를 받았지만 그 말씀이 떠올라 녹화를 마친 뒤 캐나다로 갔다. 그날 밤새 울었지만, 어머니가 박수 쳐주실 거라 생각했다"고 말했다.임성훈은 "아버지도 내가 생방송을 할 때 돌아가셨다"고 회상했다. 이어 "방송을 마치고 나와 보니 이미 떠나 계셨다. 아들로서는 큰 잘못이지만, 어머니는 내가 방송하는 걸 자랑스러워하셨다. 항상 끝까지 방송을 우선하라고 하셨다"고 털어놓았다.'순간포착 세상에 이런 일이'는 지난해 종영했다. 임성훈은 마지막 녹화 당시를 떠올리며 "마지막 멘트를 하다가 '정말 마지막 인사를 드린다'라는 말이 나와 울컥했다. 박소현 씨가 잘 마무리해 줬다. 종영 후에는 허전해서 방송국 근처를 맴돌기도 했다"고 말했다.임성훈은 "어머니가 좋아하신 방송, 끝까지 잘하고 싶다. 실망시키지 않겠다"고 이야기했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr