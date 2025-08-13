사진 제공=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

사진 제공=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

개그맨 이영자와 전 축구선수 겸 축구감독 최용수가 과거 핑크빛 기류가 있었다고 밝힌다.13일 방송되는 tvN STORY 영자와 세리의 '남겨서 뭐하게'에서는 2026 북중미 월드컵 특집으로 최용수, 이근호, 김영광, 설기현, 송종국과 함께 미식 투어를 떠난다.1998년 프랑스 월드컵 레전드, '그라운드의 독수리' 최용수는 MC 영자 & 세리에 대한 팬심으로 '남겨서 뭐하게'의 문을 먼저 두드렸다. 2014년 브라질 월드컵 레전드인 '영원한 태양의 아들' 이근호는 멋진 등장과 함께 현란한 발기술을 선보이다 삐끗하는 모습을 보이고, 2010년 남아공 월드컵 대표팀, K리그 레전드 골키퍼인 '무실점의 사나이' 김영광은 MC 세리와의 승부차기에서 또 다른 국가대표인 MC 세리의 파워 넘치는 킥에 날아오는 공을 한 끗 차이로 막지 못해 웃음을 자아낸다. 2002년 한일 월드컵 4강 신화의 주역, 이탈리아전 동점골의 주인공 설기현은 동료 선수들이 인정하는 대표팀에서 손꼽히는 먹성이 돋보이는 국대급 먹방과 함께 예능 초보의 예능 적응기를 선보인다. 또 다른 2002 월드컵의 주역, 히딩크의 황태자 송종국은 최용수 감독과 티격태격 케미를 선보일 예정으로 기대를 모은다.먼저 MC 세리가 '우리는 아직 배고프다'라는 제목으로 준비한 첫 번째 코스에서는 특별한 오리 보양식을 찾는다. 오리 다리뼈를 진하게 우린 걸쭉한 육수에 유황과 오메가 3를 먹여 기른 생오리고기를 볶은 오리볶음탕을 맛본 최용수는 오리인지 소고기인지 구분이 안 되는 맛이라며 찬사를 내뱉는다. 한편, 곁들여 나온 호두 콩국수 국물로 MC 영자는 드라마 '시크릿가든' 거품 키스신의 길라임을 재현하고, 이에 옆자리의 설기현이 시선을 급하게 회피하며 거부하는 모습을 보여 폭소를 유발한다.MC 영자의 소울푸드인 생선구이로 몸보신을 이어간다. 500도의 대형 화덕에서 구운 고등어구이와 삼치구이, 매운 양념 고등어구이, 보리굴비까지 차려진 한 상에 알이 꽉 찬 양념게장과 간장게장까지 더해져 더욱 푸짐한 한 상을 이루며 맛친구들을 사로잡는다.국가대표급 먹방을 능가하는 '월드컵 레전드'들의 티격태격 케미 또한 기대를 모은다. 평소 압도적인 카리스마를 자랑하는 최용수는 가위바위보 대결 끝에 박태환, 이대호, 김민종, 이동국에 이은 제5대 수발러로 선정되어 웃음을 유발한다. 최용수는 최현석 쉐프 뺨치는 퍼포먼스로 오리알 후라이를 만드는 등 프로 수발러로 거듭나기도. 그러던 중 "반숙인데 소금 살짝 뿌려서", "저는 간장을 살짝 뿌려주세요" 등의 디테일한 후배들의 요구사항에 결국 멘탈이 붕괴된 모습을 보여 폭소케 한다.MC 영자와 최용수가 과거 결혼할 뻔한 사실까지 밝혀져 궁금증을 모은다. 에피소드를 들은 MC 세리가 "언니가 그때 결혼했어야 했는데"라고 반응하자, 이영자와 최용수는 당시 추억을 웃음으로 승화하며 티키타카를 이어간다. 이제야 밝혀진 로맨틱한 과거에 이영자가 "난 키 크고 눈 작은 사람 좋아해"라고 하자, 최용수는 눈을 필사적으로 크게 뜨는 모습으로 웃음을 유발한다. 한편, 이근호, 김영광, 설기현, 송종국은 월드컵 대표팀 차출 에피소드로 빅웃음과 감동까지 전한다. 특히, 이근호는 2010 남아공 월드컵 최종 엔트리 탈락의 충격으로 힘들어하던 당시, 이웃으로 지내던 박주호에게 큰 위로를 받은 에피소드를 공개해 눈길을 끈다. 뿐만 아니라 월드컵 레전드들의 2026 북중미 월드컵의 예상 성적까지 공개해 관심을 집중시킨다.'남겨서 뭐하게'는 이날 오후 8시 tvN STORY에서 방송한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr