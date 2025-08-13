사진제공=KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'

사진제공=KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’(이하 '슈돌')에서 심형탁의 아들 6개월 하루가 영유아 검진 결과 상위권을 기록했다.13일 방송된 '슈돌' 585회는 '어느 멋진 여름날' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 심형탁이 함께하는 가운데, 심형탁의 아들 하루가 영유아 검진을 받았다.하루는 키, 체중, 머리 둘레 등 성장의 정도를 알 수 있는 신체사이즈 측정에 돌입하자 의사선생님을 사로잡는 눈웃음으로 모두를 흐뭇하게 했다. 최근 하루의 체중이 0.2kg 감소했다며 걱정하는 심형탁을 향해 의사는 "하루의 몸무게는 상위 3%"라며 체중감소는 걱정하지 않아도 된다"고 안심시켰다.하루는 키와 머리둘레 역시 최상위권으로, 자이언트 베이비임을 입증했다. 심형탁은 "뭐든 상위권이 좋다"라며 '머리숱 부자' 하루의 머리둘레가 최상위권이라는 사실에 기뻐했다. 이에 최지우가 "하루가 머리가 크다는 거냐"라고 묻자 심형탁은 "머리 털 때문에 머리 둘레가 크게 측정된 것 같다"라며 하루 보호에 나서 모두를 웃게 했다.하루는 낯선 병원에서도 방긋방긋 천사 미소를 지었다. 어떤 상황에서도 웃음을 잃지 않던 하루는 예방접종에도 나섰다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr