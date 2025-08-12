사진=송지은 SNS

사진=송지은 SNS

사진=송지은 SNS

그룹 시크릿 출신 송지은이 밖에서도 남편과 함께하는 근황을 전했다.송지은은 지난 11일 자신의 인스타그램에 "오랜만에 남편이랑 꽃 수업🪻💕 내가 좋아해서 왔는데 오빠 손 끝에서 피어난 재능 발견🧐🌼😎 너무 잘하잖아..!?👏🏻👏🏻👏🏻"라는 글과 함께 두 장의 사진과 두 개의 영상을 게재했다.공개된 게시물 속에서 송지은은 남편 박위와 함께 꽃꽂이 수업에 참석한 모습. 그러나 박위가 송지은 못지 않게 놀라운 감각을 뽐내며 부부가 나란히 작품을 완성해 눈길을 끌었다.한편 송지은과 박위는 신앙생활을 하던 중 새벽 예배에서 처음 만나 2023년 봄 연인으로 발전했다. 공개연애는 2023년 12월 시작했으며, 교제 19개월 만에 백년가약을 약속하고 지난해 10월 결혼식을 올렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr