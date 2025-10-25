사진=판타지오

1979년생 배우 강예원이 영화 '내 섬에서 당장 나가!'로 반가운 차기작 소식을 전했다. 2019년 '나쁜 녀석들: 더 무비'에 특별출연한 이후 약 6년 만에 영화 복귀다. 앞서 그는 프리지아의 소속사 대표로 활동했으나, 2022년 프리지아의 명품 가품 사용 논란이 불거지며 뭇매를 맞았고, 그 후 약 3년간 공백기를 가졌다.영화 '내 섬에서 당장 나가!'(감독 이용석)는 할아버지에게서 물려받은 의문의 섬 '영귀도'를 찾은 주인공이 겪는 살인사건과, 섬을 지배하는 살인마들로부터 탈출을 시도하는 과정을 그린 아일랜드 코믹 액션이다.극 중 강예원은 보험 살인마 '한애리'역을 맡아 열연을 펼칠 예정이다. '한애리'는 부동산 재벌 오회장에게 의도적으로 접근해 재혼에 성공한 뒤, 영귀도에서 그를 사고사로 위장해 재산을 노리는 인물이다. 강예원은 오직 돈을 위해서라면 살인도 마다하지 않는 냉혹한 살인마이자, 예측 불가한 코믹한 매력을 동시에 지닌 캐릭터로 극의 재미를 한층 끌어올릴 전망이다.강예원은 영화 '해운대' '하모니' '퀵' '헬로고스트' '날, 보러와요' '왓칭', 드라마 '나쁜 녀석들' '백희가 돌아왔다' '한 사람만' 등 다양한 작품을 통해 장르를 넘나드는 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보여 왔다. 또한 '언니들의 슬램덩크2' '이젠 사랑할 수 있을까' 등 다양한 예능을 통해 솔직하고 유쾌한 매력을 발산하며 여러 방면에서 활약 중이다.특히 이번 작품은 약 6년 만에 스크린에 복귀한 강예원이 보험살인마 '한애리'로 분해 잔혹하면서도 코믹한 연기를 선보일 예정으로 대중들의 기대감을 높이고 있다.한편, 강예원이 출연하는 영화 '내 섬에서 당장 나가!'는 10월 촬영을 시작해 해외 유수 영화제 출품을 거쳐 국내외 관객과 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr