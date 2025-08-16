사진=텐아시아DB

송승헌이 2022년 방송돼 최고 시청률 17.5%를 기록한 ENA 화제작 '이상한 변호사 우영우'(이하 '우영우')를 언급하며, 이번 '금쪽같은 내 스타'가 ENA의 최고 히트작을 경신할 것이라는 자신감을 보였다. ENA는 '남남', '크래시', '유어 아너', '라이딩 인생', '신병' 시리즈, '당신의 맛', '살롱 드 홈즈', '아이쇼핑' 등 다수의 화제작을 내놨지만, 아직 '우영우'의 기록을 넘어선 작품은 없다.12일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 열린 새 ENA 월화드라마 '금쪽같은 내 스타' 제작발표회에는 엄정화, 송승헌, 이엘, 오대환, 최영훈 감독이 참석했다. 이 드라마는 하루아침에 평범한 중년 여성이 된 대한민국 최고의 톱스타가 펼치는 '세월 순삭' 로맨틱 코미디로, 25년 세월을 단숨에 건너뛴 경력 단절 톱스타 봉청자(엄정화)와 그를 돕는 독고다이 경찰 독고철(송승헌)의 이야기를 그린다.독고철 역을 맡아 극 중 엄정화와 핑크빛을 예고한 송승헌은 "대본 자체가 무척 재밌어서 촬영이 즐거웠다. 그래서 기대감이 있다. 내부적으로 나눈 얘기이지만 ENA 창사 이래 최고의 히트작이 나오지 않을까 싶다. 진짜로 그렇게 될까 걱정도 되고 그렇다"고 말했다.2015년 영화 '미쓰 와이프' 이후 10년 만에 엄정화와 재회한 소감을 묻는 말에 송승헌은 "시간이 너무 빠르다. 제작발표회가 엊그제 같은데, 사진 찍으면서 그때가 문득 떠올랐다. 그때는 영화라 에피소드가 하나였는데, 이번엔 12부작이라 사건·사고가 잦았다. 예전에는 호흡이 맞아갈 때 끝나서 아쉬웠지만, 이번엔 다양한 사건을 함께 겪으며 원 없이 재밌게 촬영했다"고 답했다.이어 "우리가 느낀 모든 감정이 시청자분들에게 전달되면 좋겠다. 우영우를 뛰어넘는 ENA의 최대 화제작이 될 것 같다는 느낌이 강하게 오고 있다"고 웃으며 덧붙였다.'우영우'를 언급한 이유에 관해 그는 "많은 사랑을 받은 작품을 말하면서 히트할 것이라고 자신하면 좋은 소리를 못 들을 수도 있는데, 그래도 그렇게라도 이슈가 되고 홍보가 되면 좋다. 내가 희생해서라도. 그런 의도가 있다"고 위트 있게 설명했다.송승헌은 "'우영우'가 ENA에서 가장 성공한 작품으로 알고 있다. 촬영하다 보니 단순 로맨틱 코미디로 PR하고 있지만, 방송이 시작되면 망가진 톱스타의 재기와 현실적인 이야기가 담겨 있다. 봉청자 옆에서 도움을 주고 서로 시너지를 얻는 모습이 힐링과 감동을 줄 것이다. 단순히 웃기고 끝나는 작품이 아니다. 제가 왜 '우영우' 얘기를 했는지 방송을 보면 아실 거라 믿는다"고 미소 지었다.'금쪽같은 내 스타'는 오는 18일 오후 10시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr