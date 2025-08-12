/ 사진=텐아시아DB

/ 사진제공=EDAM엔터테인먼트

가수 겸 배우 아이유(IU)의 팬밋업 ‘Bye, Summer’의 선예매 티켓이 전석 매진됐다.아이유가 9월 13일과 14일 KSPO DOME에서 팬밋업 ‘2025 IU FAN MEET-UP [Bye, Summer]’를 개최하는 가운데, 지난 11일 오후 8시 공식 팬클럽 ‘유애나’ 8기 회원을 대상으로 진행된 선예매에서 티켓 오픈 당일 전석 매진을 기록했다. 예매 시작과 동시에 멜론티켓 서버에 많은 접속자가 몰렸다.‘Bye, Summer’는 2023년 팬콘서트 이후 약 2년 만에 열리는 아이유의 오프라인 공식 팬 행사다. 이번행사는 팬들과의 상호작용을 강조했다고 전해져, 기존 팬미팅이나 팬콘서트와는 또 다른 아이유만의 따뜻하고 소박한 소통의 장이 될 것으로 기대를 모은다.아이유는 지난 2023년 9월 23일과 24일 양일간 서울 KSPO DOME에서 열린 ‘2023 아이유 팬 콘서트 [I+UN1VER5E]’에서도 팬클럽 선예매를 통해 전 회차 전석 매진시킨 바 있다. 이번 팬밋업 역시 선예매 오픈 당일 전석 매진을 기록했다.‘2025 IU FAN MEET-UP [Bye, Summer]’는 9월 13일과 14일 KSPO DOME에서 양일간 진행되며, 일반 예매는 오는 8월 13일 오후 8시 멜론티켓에서 오픈된다. 자세한 내용은 아이유 공식 SNS 채널 및 예매 사이트를 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr