배우 고현정이 우월한 비주얼과 기럭지를 뽐냈다.
고현정은 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진들을 순차적으로 게재했다.
공개된 사진들 속에는 고현정이 긴 베스트에 레오파드 핫팬츠를 착용한 채 미모를 드러내고 있는 모습. 특히 고현정은 54세라고는 믿기지 않는 외모와 173cm의 큰 키로 세련미가 도드라져 눈길을 끌었다.
한편 고현정은 오는 9월 5일 방영될 드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'로 시청자들과 만날 예정이다. 해당 작품은 20년 전 5명의 남자를 잔혹하게 살해해 '사마귀'라는 여성 연쇄 살인마의 경찰 아들이 '사마귀'의 범행을 모방한 사건의 범인을 잡기 위해 평생 증오해 왔던 엄마와 협력 수사하는 이야기를 그린 범죄 스릴러다. 정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
