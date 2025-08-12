뒷광고 의혹 일었는데…손연재, 유튜브 채널 돌연 삭제됐다가 하루 만에 복구

전 리듬체조 국가대표 손연재의 유튜브 채널이 갑작스럽게 삭제됐다가 하루 만에 복구되면서 각종 추측이 쏟아졌다. 그러나 제작진은 유튜브로부터 '커뮤니티 가이드 위반이 전혀 없다'는 공식 확인을 받았다고 전했다.손연재 채널 제작진은 12일 "어제 오후 돌연 채널이 삭제되는 일이 발생했다"며 "즉시 상황을 확인한 뒤 유튜브에 이의신청을 제출했고, 재검토 결과 가이드 위반이 없다는 답변을 받았다. 현재 채널은 정상적으로 복구됐다"고 밝혔다.제작진이 공개한 유튜브 측 답변에 따르면, 유튜브는 "커뮤니티 가이드를 위반하지 않은 채널임이 확인됐다"며 "모든 이용자에게 안전한 공간을 제공하기 위해 노력하는 과정에서 드물게 실수가 발생할 수 있다. 불편을 드려 죄송하다"고 사과했다.앞서 손연재 채널에는 영상 목록 대신 "커뮤니티 가이드를 위반해 채널이 삭제됐다"는 안내 문구가 표시돼 구독자들이 큰 혼란을 겪었다. 특히 최근 업로드된 영상이 육아 용품을 소개하는 콘텐츠였던 터라, '뒷광고' 의혹까지 불거졌다.하지만 이는 사실이 아닌 것으로 확인됐다. 해당 영상에서 손연재는 직접 "광고가 아니다"라고 언급했으며, 유튜브의 최종 확인 결과 가이드 위반이 없다는 점이 재확인됐다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr