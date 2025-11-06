아나운서 도경완과 결혼한 가수 장윤정이 MC로서 '언포게터블 듀엣' 첫 방송의 포문을 열었다.
지난 5일 방송된 MBN 예능 '언포게터블 듀엣'에서 장윤정은 "세상에 단 하나밖에 없는 리얼리티 음악쇼. 기억을 부르는 기적의 무대 '언포게터블 듀엣'의 장윤정입니다"라며 본격적인 시작을 알렸다.
장윤정은 "여러분께서는 음악이 주는 힘을 믿고 계시냐. 한 곡의 노래가 우리가 마치 타임머신을 타듯 그때의 그 웃음, 추억마저 눈앞에 그려내는 게 음악이 아닌가 싶다"라며 미소 지었다. 첫 방송을 함께한 아티스트는 인순이였다. 장윤정은 인순이를 소개하면서 "아무 사연 없는 분들도 울게 만드는 분이다. 주인공과 각별한 사이로 들었다. 마음이 없으면 나오기가 쉽지 않은 무대이기 때문에, 와주셔서 감사하다는 말씀부터 드리고 시작해야 될 것 같다"고 말했다.
첫 주인공은 치매로 기억을 읽어가는 모친을 홀로 모시는 효자 아들. 그의 사연이 공개되자 눈시울을 붉힌 장윤정은 "모든 어머님이 그렇겠지만, 힘의 원천이 자식이었던 것 같다. 인생 이야기를 함께 봤는데, 이번에는 음악이 가진 힘을 믿어보려 한다"라며 무대의 시작을 알렸다.
'언포게터블 듀엣'은 매주 수요일 오후 8시 20분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
