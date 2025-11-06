사진=텐아시아DB

아나운서 도경완과 결혼한 가수 장윤정이 MC로서 '언포게터블 듀엣' 첫 방송의 포문을 열었다.지난 5일 방송된 MBN 예능 '언포게터블 듀엣'에서 장윤정은 "세상에 단 하나밖에 없는 리얼리티 음악쇼. 기억을 부르는 기적의 무대 '언포게터블 듀엣'의 장윤정입니다"라며 본격적인 시작을 알렸다.장윤정은 "여러분께서는 음악이 주는 힘을 믿고 계시냐. 한 곡의 노래가 우리가 마치 타임머신을 타듯 그때의 그 웃음, 추억마저 눈앞에 그려내는 게 음악이 아닌가 싶다"라며 미소 지었다.첫 방송을 함께한 아티스트는 인순이였다. 장윤정은 인순이를 소개하면서 "아무 사연 없는 분들도 울게 만드는 분이다. 주인공과 각별한 사이로 들었다. 마음이 없으면 나오기가 쉽지 않은 무대이기 때문에, 와주셔서 감사하다는 말씀부터 드리고 시작해야 될 것 같다"고 말했다.첫 주인공은 치매로 기억을 읽어가는 모친을 홀로 모시는 효자 아들. 그의 사연이 공개되자 눈시울을 붉힌 장윤정은 "모든 어머님이 그렇겠지만, 힘의 원천이 자식이었던 것 같다. 인생 이야기를 함께 봤는데, 이번에는 음악이 가진 힘을 믿어보려 한다"라며 무대의 시작을 알렸다.'언포게터블 듀엣'은 매주 수요일 오후 8시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr