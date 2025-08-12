사진=텐아시아DB

24억 원 성수동 건물주로 알려진 가수 권은비가 타이베이에서 첫 단독 콘서트를 연다. 그는 2023년 워터밤 무대로 뜨거운 인기를 끌었고, 지난달에도 파격적인 의상과 퍼포먼스로 또 레전드를 경신했다. 이에 일각에서는 이번 공연을 통해 다시 한 번 건물을 살 만큼의 큰 수익을 올릴 수 있을 것이라는 전망이 나왔다.소속사 울림엔터테인먼트는 지난 11일 오후 6시 공식 SNS를 통해 '2025 권은비 콘서트 '더 레드' 인 타이베이(2025 KWON EUNBI CONCERT 'THE RED' IN TAIPEI)'(이하 '더 레드') 포스터를 공개하고 공연 개최 소식을 알렸다.공개된 포스터는 깨끗한 배경 속 권은비의 매혹적인 자태를 담고 있어 뜨거운 반응을 자아냈다. 포스터 속 권은비는 젖은 단발 헤어스타일에 올블랙 의상으로 섹시한 무드를 자아냈고, 붉은색의 강렬한 폰트로 공연명 '더 레드'가 새겨져 있어 그가 콘서트를 통해 보여줄 깊은 매력을 예고했다.'더 레드'는 권은비가 지난 2023년 개최한 단독 콘서트 '퀸(QUEEN)' 이후 약 1년 10개월 만에 개최하는 단독 콘서트로, 오는 23일과 24일 양일간 서울 연세대학교 대강당에서 그 화려한 막을 올린다.2014년 데뷔한 권은비는 지난해 12월 타이베이에서 첫 단독 팬미팅 '트레저(Treasure)'를 열고 현지 팬들과 만남을 가졌다. 당시 연말 공연에 걸맞은 다채롭고 화려한 무대와 '팬 사랑'이 가득 담긴 이벤트로 팬심을 사로잡은 바 있다.또한 권은비는 지난달 경기도 고양시에서 펼쳐진 '워터밤 서울 2025(WATERBOMB SEOUL 2025)' 무대에 올라 화끈하고 매혹적인 퍼포먼스로 무더위를 시원하게 날리며 '워터밤 여신' 수식어를 재차 증명했다.열기에 이어 권은비는 서울과 타이베이에서 차례로 펼쳐질 단독 콘서트 '더 레드'를 통해 또 한번 '퍼포먼스 대가' 타이틀을 증명한다. 공연 타이틀에 걸맞게 불꽃처럼 강렬한 퍼포먼스와 태양처럼 뜨거운 보이스로 무대 위 모든 순간을 붉게 물들이며 팬들에게 잊지 못할 특별한 추억을 선물할 예정이다.권은비의 타이베이 첫 단독 콘서트 '더 레드'는 9월 20일 레거시 맥스(Legacy MAX)에서 펼쳐지며 오는 16일부터 ibon을 통해 예매가 가능하다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr