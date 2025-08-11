사진=김남주 유튜브

사진=김남주 유튜브

사진=김남주 유튜브

사진=김남주 유튜브

사진=김남주 유튜브

사진=김남주 유튜브

사진=김남주 유튜브

배우 김남주가 고가의 명품 접시 구매를 남편 김승우에게 허락받았다.11일 김남주의 유튜브 채널에는 '120만 원짜리 루이비통 접시 살까? (feat. 남편 찬스)'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 김남주는 창고형 주방용품 매장에 방문했다. 여러 그릇을 살펴보던 그는 자신이 구매한 것과 같은 제품을 보고 "내가 얼마 전에 산 것보다 반 가격이다"라고 짜증 내 웃음을 안겼다.김남주는 명품 접시 코너를 돌며 "디올 접시 예쁘네, 사줘!"라고 외치거나 "이거 어머니가 쓴 건데 바꿔드려야 하나?"라며 흥미를 보였다.루이비통 코너에서 300만원짜리 화병을 본 김남주는 "얼마 전에 크리스마스 선물을 사준다고 해서 남편이랑 오랜만에 명품숍을 갔는데, 직원들이 자식뻘로 세대교체를 해서 우리를 모르더라"고 전해 놀라게 했다.김남주는 마음에 드는 루이비통 접시를 발견하고 바로 김승우에게 전화를 걸었다. 그는 "그릇 보러 왔는데, 루이비통에 마음에 드는 게 있다"면서 예쁜데 너무 비싸. 120만원"이라고 가격을 밝혔다.이에 김승우는 "끊어" 한 마디로 전화를 끊었지만, 곧 다시 전화를 걸어 "용도가 뭐냐. 세트에 120만원이면 크리스마스 선물 그걸로 사줄게"라며 구매를 허락했다.전화 통화 후 김남주는 "어딜 가나 제일 비싼 거 매달려. 필요 없는데 갖고 싶어서 짜증난다"면서 "옛날 같으면 벌써 샀는데, 요즘 비워내기 결심을 했다. 놓을 때도 없다. 집에 가는 길에 기분이 안 좋겠네"라며 고민하는 모습을 보였다.프라다 그릇을 친구 선물로 찜한 김남주는 거꾸로 가는 PD를 보고 "조심해라. 여기는 고가라서 사줄 수가 없다"고 당부해 눈길을 끌었다.한편, 명품 그릇 구매를 고민하다가 결국 포기한 듯한 김남주는 지인과 스태프 선물은 통 크게 플렉스했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr