아이덴티티/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 아이덴티티(idntt)의 첫 유닛 유네버멧(unevermet)이 선배 그룹 트리플에스를 한 번도 만난 적이 없다고 밝혔다.아이덴티티 유네버멧(김도훈·김희주·최태인·이재영·김주호·남지운·이환희)은 11일 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 첫 앨범 '유네버멧' 발매 기념 쇼케이스를 열었다.아이덴티티는 24인조 걸그룹 트리플에스를 배출한 모드하우스의 첫 보이그룹이다. '누나 그룹' 트리플에스 역시 24인조다. 같은 다인조 그룹이자 선배 그룹으로서 트리플에스가 해준 조언이 있는지 묻는 말에 멤버들은 "한 번도 만난 적이 없다"고 답했다.'유네버멧'에는 다채로운 7개의 트랙이 담긴다. 앨범은 '트리플 타이틀 트랙'으로 구성된다. '슈퍼 타이틀 트랙' 후보는 '유 네버 멧'(You Never Met), '던져(Storm)', '보이튜드'(BOYtude)이며, 팬들이 투표하는 그래비티(Gravity)를 통해 아이덴티티의 첫 정체성이 결정된다.유네버멧의 첫 앨범 '유네버멧'은 이날 오후 6시 발매됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr