그룹 샤이니 키/사진=텐아시아 조준원 @wizard333

그룹 샤이니 키가 '키다운' 음악 스타일이 무엇인지에 대한 생각을 밝혔다.키는 11일 오후 3시 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 기자 간담회를 개최하고 정규 3집 'HUNTER'(헌터)에 대해 다양한 이야기를 건넸다.이날 키는 2010년대 음악에 대한 향수를 언급하며 본인의 음악성을 언급했다. 그는 "물론 지금 트렌드가 뭔지도 잘 알지만, 전 옛날 곡 구성이 너무 좋다. 저의 심장을 뛰게 만든다"며 "그런 곡으로 고르려는 경향이 있다. 그러다 보니 '키답다'라는 게 생긴 게 아닐까. 정말 저의 취향이기 때문에 청자들의 마음에도 가닿고 있다는 생각이 든다"고 밝혔다.키의 정규 3집 'HUNTER'는 2022년 8월 정규 2집 'Gasoline'(가솔린) 이후 3년 만에 발표하는 새 정규 앨범이다. 이번 앨범엔 앨범과 동명인 타이틀 곡 'HUNTER'을 비롯해 수록곡 'Trap'(트랩), 'Strange'(스트레인지) 등 총 10곡이 수록돼 있다. 'HUNTER'는 웅장한 베이스와 묵직한 킥 사운드에 리드미컬한 기타 리프, 다양한 신스 패드가 조화를 이룬 댄스곡이다. 이 곡의 퍼포먼스는 지난 9~10일 'SMTOWN LIVE 2025'(에스엠타운 라이브 2025) 도쿄돔 공연에서 선공개된 바 있다.한편, 키의 정규 3집 'HUNTER'는 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr