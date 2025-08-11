사진=김태희 SNS

배우 김태희가 2년 만에 근황을 알렸다.김태희는 지난 11일 자신의 인스타그램에 "Butterfly 덕분에 너무나 오래간만에 간 뉴욕....조카가 추천한 little island에서 여유롭게 산책하고, 뉴욕사는 대학친구랑 소호의 핫한 카페에서 시끄럽게 수다떨고, 20년전에 내 첫 광고를 찍었던 brooklyn bridge는 여전히 아름답다며 감탄했네요"라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 김태희는 미국 뉴욕의 거리를 거닐고 있는 모습. 특히 2023년 8월 24일 수상 소감을 전한 이후 약 2년 만의 소식이라 반가움을 전했다. 또 김태희는 영상은 처음 올려보는것 같다"며 "보정도 하고 음악도 깔고 싶지만 어떻게 하는지 잘 모르겠다"는 문구와 함께 뉴욕의 멋진 야경을 즐기고 있는 영상을 SNS에 최초로 업로드해 눈길을 끌었다.한편 김태희는 오는 22일부터 매주 금요일과 토요일 밤 10시 40분에 tvN '버터플라이'로 시청자들과 만난다. '버터플라이'는 동명의 그래픽 노블을 원작으로 한 스파이 스릴러 시리즈로, 베일에 싸인 전직 미 정보요원 데이비드 정(대니얼 대 킴 분, Daniel Dae Kim)과 그를 죽이기 위해 파견된 현직 요원 레베카(레이나 하디스티 분, Reina Hardesty)의 쫓고 쫓기는 이야기를 그린다.해당 작품을 통해 김태희 외 배우 김지훈, 박해수, 성동일, 이일화 등이 할리우드에 진출하게 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr