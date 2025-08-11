배우 김태희가 2년 만에 근황을 알렸다.
김태희는 지난 11일 자신의 인스타그램에 "Butterfly 덕분에 너무나 오래간만에 간 뉴욕....조카가 추천한 little island에서 여유롭게 산책하고, 뉴욕사는 대학친구랑 소호의 핫한 카페에서 시끄럽게 수다떨고, 20년전에 내 첫 광고를 찍었던 brooklyn bridge는 여전히 아름답다며 감탄했네요"라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.
공개된 사진들 속에서 김태희는 미국 뉴욕의 거리를 거닐고 있는 모습. 특히 2023년 8월 24일 수상 소감을 전한 이후 약 2년 만의 소식이라 반가움을 전했다. 또 김태희는 영상은 처음 올려보는것 같다"며 "보정도 하고 음악도 깔고 싶지만 어떻게 하는지 잘 모르겠다"는 문구와 함께 뉴욕의 멋진 야경을 즐기고 있는 영상을 SNS에 최초로 업로드해 눈길을 끌었다. 한편 김태희는 오는 22일부터 매주 금요일과 토요일 밤 10시 40분에 tvN '버터플라이'로 시청자들과 만난다. '버터플라이'는 동명의 그래픽 노블을 원작으로 한 스파이 스릴러 시리즈로, 베일에 싸인 전직 미 정보요원 데이비드 정(대니얼 대 킴 분, Daniel Dae Kim)과 그를 죽이기 위해 파견된 현직 요원 레베카(레이나 하디스티 분, Reina Hardesty)의 쫓고 쫓기는 이야기를 그린다.
해당 작품을 통해 김태희 외 배우 김지훈, 박해수, 성동일, 이일화 등이 할리우드에 진출하게 됐다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
