사진=각 소속사 제공

1987년생 서인국과 1994년생 박지현이 tvN 새 드라마 '내일도 출근!'의 출연을 확정했다.2026년 방송 예정인 '내일도 출근!'은 일태기에 시달리던 7년 차 직장인 지윤이 '최악'을 피해 '차악'으로 택한 까칠한 직장 상사 시우와 함께 서로의 대체 불가능한 '최선'이 되어가는 과정을 그린 오피스 로맨스 드라마다. 누적 조회수 2억 회에 달하는 맥퀸스튜디오 동명의 로맨스 웹툰을 원작으로 한다. 현실적인 오피스물에 더해진 달달한 로맨스로 연재 당시부터 가상 캐스팅이 이어질 만큼 2030의 관심을 한 몸에 받았던 가운데 서인국과 박지현이 주연으로 캐스팅, 두 사람이 선보일 첫 오피스 로맨스 호흡이 호기심을 자극한다.서인국은 극 중 성격 빼고 모든 걸 갖춘 얼굴 천재이자 차지윤(박지현 분)의 직속 상사 '강시우' 역으로 분한다. 강시우는 잘생긴 외모와 훤칠한 피지컬, 자기 관리의 교과서 같은 인물이지만 냉정하고 직설적인 성격 탓에 '회사 최악의 까칠남'으로 불린다. 그런 강시우가 7년 차 선임 차지윤과 오묘하게 얽히게 된다.서인국은 '로맨스 킹'으로 불릴 만큼 '응답하라 1997', '고교처세왕', '쇼핑왕 루이', '하늘에서 내리는 일억개의 별', '어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다' 등 다양한 로맨스물에서 여심을 사로잡는 치명적인 매력을 과시했다. 여기에 '이재, 곧 죽습니다'를 통해 탄탄한 연기력까지 인정받은 만큼 서인국이 '내일도 출근!'에서 보여줄 믿고 보는 '로맨스 킹'의 매력에 기대감이 높아진다.박지현은 극 중 회사에 찌들고 현실에 찌든 7년 차 K-직장인 '차지윤' 역을 맡았다. 차지윤은 야무진 손끝과 비상한 일머리로 주어진 업무를 척척 해내고, 동료들에게도 신임받는 일잘러지만 일과 사랑 모두 권태기를 겪고 있다. 그런 차지윤의 평범한 일상에 까칠한 사수 강시우(서인국 분)가 훅 들어온다.박지현은 드라마 '브람스를 좋아하세요?', '유미의 세포들', '재벌집 막내아들', '재벌X형사'는 물론 영화 '히든페이스'까지 로맨스, 액션, 스릴러 등 다양한 장르를 넘나들며 팔색조 매력과 존재감을 확장해 왔다. 매 작품 새로운 얼굴로 대중을 사로잡은 박지현이 '내일도 출근!'을 통해 그려낼 캐릭터는 어떨지 궁금증을 자극하는 동시에 서인국과 선보일 설렘 가득한 오피스 로맨스 케미에도 관심이 쏠린다.서인국과 박지현으로 캐스팅을 확정한 '내일도 출근!'은 내년 tvN에서 방송 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr