사진 = 오윤아 인스타그램

배우 오윤아가 거울 셀카로 탄탄한 라인을 과시했다.오윤아는 자신의 인스타그램에 "거울샷"이라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 호텔 욕실로 보이는 공간에서 거울을 향해 미소 짓는 오윤아의 아름다운 모습이 담겼다.회색 스트라이프 민소매 톱에 체크 웨이스트 디테일이 더해진 블랙 플리츠 스커트를 매치해 경쾌한 테니스룩 무드를 완성했다. 자연스럽게 넘긴 흑발과 글로우 피부가 건강미를 살렸고 골드 뱅글과 반지, 깔끔한 네일로 포인트를 줬다. 손을 허리에 올린 포즈와 살짝 기댄 각도는 잘 관리된 허리와 어깨 라인을 강조한다.또 다른 컷에서 오윤아는 거울 옆으로 살짝 몸을 숨긴 채 환한 미소를 보이며 러블리한 분위기를 전했다. 근접 샷에서도 매끈한 피부결과 단정한 메이크업이 돋보인다. 이를 본 팬들은 "아름답다" "늘 응원해요" "건강이 최고" "넘 예쁘세요" "아름다운 윤아님"이라며 뜨거운 반응을 보였다.한편 모델로 데뷔한 오윤아는 1980년생으로 다수 드라마에 출연해 활약해왔다. 오윤아는 지난 2007년 결혼했으나 2015년 이혼했다. 이후 다수 예능 방송을 통해 발달장애를 앓고 있는 아들 민이를 혼자서 양육 중인 근황을 전하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr