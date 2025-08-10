사진 = 주우재 인스타그램

사진 = 주우재 인스타그램

사진 = 주우재 인스타그램

주우재가 트렌디한 남성미와 독보적인 분위기를 드러냈다.최근 주우재는 인스타그램에 광고를 위해 "오늘은 데님리스 그리고 프라다 What if there's another way?"라는 멘트와 함께 근황 사진을 공개했다.사진 속 주우재는 시원한 화이트 셔츠에 카키 데님 팬츠, 클래식 부츠 조합으로 한여름에도 청량한 스타일을 완성했다. 손목에는 심플한 실버 브레이슬릿과 블랙 워치로 디테일을 살리고 창가에 기대 앉은 채 내추럴한 포즈로 고급스러운 무드를 뽐냈다. 테이블에는 향수가 놓여 있어 세련된 남성미가 더욱 부각된다.밖에서는 캐주얼한 무드의 카페 앞 벤치에 앉아 세련된 다리 라인과 남다른 기럭지가 돋보인다. 광택감이 살아있는 부츠와 와이드한 카키 팬츠, 그리고 청량감 가득한 젠틀한 미소가 주변 분위기와 완벽하게 어우러진다.주우재의 감각적인 스타일과 자유로운 포즈, 향수까지 더해져 SNS에서는 뜨거운 반응이 이어지고 있다. 팬들은 "향수가제일잘어울리는남자1위" "늘 응원해요" "진짜 잘생겼어" "스타일 좋아요" "청량하다 진짜" 등 응원과 감탄을 남기며 남다른 존재감에 박수를 보내고 있다.앞서 유튜브 채널 '요정재형'에 출연한 주우재는 "졸업을 한 학기 앞두고 휴학을 결심하고 삼각대 하나로 셀프 촬영을 진행하며 쇼핑몰을 준비했다"며 "첫날엔 주문이 없었지만 SNS를 통해 입소문이 나기 시작했고 첫 달에만 3000만원의 매출을 기록했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 당시 주우재는 "한 달 더 해봤는데 매출이 비슷하게 나왔다"며 "그때 '이제 평생 살 돈 다 벌었다'고 생각했다"고 말했다.한편 1986년생인 주우재는 나이가 믿겨지지 않은 동안 외모와 특유의 예능감으로 많은 사랑을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr