혜리가 중국에서 단독 팬미팅을 연다. 앞서 강남에 건물 2채를 보유한 것으로 알려진 혜리는 보유 중인 매물의 가치가 약 121억 원에 달할 것으로 추정돼 화제됐다.혜리가 오는 23일(토) 광저우, 24일(일) 남경에서 단독 팬미팅 '인생여주'(人生女主)를 개최한다. 지난 6월부터 시작된 팬미팅 투어가 아직 진행 중인 가운데, 중국 팬들과의 특별한 만남까지 예고하며 혜리의 글로벌 대세 행보에 더욱 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.혜리는 지난 2월 공개된 STUDIO X+U 드라마 '선의의 경쟁'에서 '유제이' 역을 맡아 중화권 팬들에게 큰 사랑을 받고 있다. 특히 그녀가 처음으로 중국 매거진 커버를 장식한 '스포트라이트'는 예약 판매 시작 2시간 만에 3만 부가 판매됐고, 한국 여자 배우 최초로 중국 하이엔드 패션 매거진 'F 풍상지'의 커버 모델로 발탁됐다.또한 6월 생일을 맞아 중화권을 비롯한 글로벌 팬들의 대규모 축하 서포트가 이어지며 온라인을 뜨겁게 달궜고, 중국 '스낵 페이퍼' 초콜릿 제품 모델로 발탁된 뒤 현지에서 팬 사인회를 개최하는 등 대륙 내 높은 인기를 입증했다.이번 팬미팅은 이러한 팬들의 사랑에 보답하기 위해 마련된 자리로, 여러 작품에서 다양한 매력을 보여주고 있는 혜리의 성장과 그가 연기한 캐릭터들을 통해 공감대를 형성하고 팬들과 새로운 추억을 써내려갈 예정이다.혜리는 현재 2025 HYERI FANMEETING TOUR 'HYERI's STUDIO'를 순항 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr