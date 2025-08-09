사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 싸이커스(xikers)가 소속사 직속 선배 에이티즈(ATEEZ)의 콘서트에 뜬다.싸이커스는 오늘(9일, 현지시간 8일) 미국 로스앤젤레스 'BMO 스타디움(BMO Stadium)'에서 펼쳐지는 '에이티즈 2025 월드 투어 '인 유어 판타지'(ATEEZ 2025 WORLD TOUR 'IN YOUR FANTASY')' 공연에 참석해 오프닝 무대를 장식한다.앞서 '인 유어 판타지' 투어 일정이 담긴 포스터를 통해 싸이커스의 출연 소식이 알려졌다. 싸이커스는 8일(이하 현지시간)과 9일 양일간 미국 로스앤젤레스 'BMO 스타디움(BMO Stadium)', 16일 알링턴 '글로브 라이프 필드(Globe Life Field)'에서 펼쳐지는 공연 오프닝 무대를 맡았다.싸이커스는 지난 5월 서울과 미주, 일본까지 이어진 2025 월드 투어 '로드 투 XY : 엔터 더 게이트(Road to XY : Enter the Gate)'를 통해 전 세계 팬들과 만났다.또한 지난달 16일 일본 두 번째 싱글 '업 올 나이트(Up All Night)', 이달 1일 디지털 싱글 '아이코닉(ICONIC)'을 발매하며 쉴 틈 없는 '열일'로 팬심을 사로잡았다. 이번 에이티즈 콘서트 오프닝 무대를 통해 글로벌 여정을 이어간다.싸이커스는 월드 투어를 통해 단단하게 쌓아 올린 경험치를 바탕으로 이번 에이티즈 콘서트에서도 넘치는 자신감을 무대에 아낌없이 쏟아붓겠다는 포부다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr