가수 규빈이 'ON THE K : FANTASIA'에 올랐다.'ON THE K : FANTASIA'는 문체부·콘진원이 서울 올림픽공원에 마련한 온라인 공연 전문 스튜디오 'KOCCA 뮤직스튜디오'에서 선보인 기획공연이다. 아프리카의 세렝게티를 배경으로 차원이 다른 XR 실감형 공연은 허용별(허각.신용재,임한별), 이무진, 규빈이 무대에 올랐다.특히 오프닝 무대를 밝히며 시작된 규빈의 무대는 대자연 세렝게티 초원을 실감나게 연출하는 XR기술과 무대미술로 제작하였으며, 규빈의 청량한 음색에 어울리는 Square (2017) 곡으로 시작하였다. 그리고 사전 SNS를 통해 받은 신청곡과 사연 소개하며 소통형 공연을 신기술로 완성도를 높혔다.규빈은 이번 공연에서 단순히 노래를 넘어선 매력적인 팬 서비스로 팬들을 사로잡았다. 백예린의 'Square (2017)' 커버 무대 이후, 감성적인 10cm의 '너에게 닿기를'을 직접 일렉기타를 연주하고 열창하며 특유의 섬세한 감성을 전달했다. 이어서 자신의 첫 번째 미니앨범 'Flowering'의 수록곡인 'Evergreen' 밴드 버전을 선보이며 분위기를 뜨겁게 달궜고 원곡과는 또 다른 색깔의 사운드로 곡의 매력을 극대화했다.뿐만 아니라 토크 시간에는 예상치 못한 깜짝 기타 연주를 선보여 팬들의 환호를 이끌어냈다. 무대 위에서 편안하게 기타를 연주하며 노래하는 규빈의 모습은 대체 불가한 매력을 발산하며 관객들에게 잊지 못할 추억을 선물했다.규빈의 빛나는 라이브가 돋보였던 'ON THE K : FANTASIA' 공연은 오늘(17일) 오후 6시 KOCCA MUSIC 및 모비딕 공식 유튜브 채널을 통해 방송될 예정이다.한편, 규빈은 오는 9월 홍콩에서 팬콘서트를 개최하고 글로벌 팬들과 뜻깊은 시간을 보낼 계획이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr