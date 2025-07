사진제공=쿠팡플레이

쿠팡플레이가 ‘무한도전 Run with 쿠팡플레이 in 부산(무한도전 런 위드 쿠팡플레이 인 부산)’의 티켓 오픈을 하루 앞두고 특별 공연 라인업을 공개했다.오는 8월 30일 부산 광안리해수욕장에서 열리는 이번 행사는 레전드 예능 ‘무한도전’의 세계관을 총집합시킨 엔터테인먼트 축제다. 마라톤부터 예능, 공연까지 ‘무도 유니버스’의 웃음과 감동을 그대로 소환해 선보인다. 쿠팡플레이는 지난 5월 서울 행사를 성황리에 마친데 이어 이번엔 부산에서 ‘무도 키즈’와 함께 한여름 밤의 잊지 못할 추억을 만들겠다는 계획이다.레이스 이후 오후 10시 30분부터 진행되는 이번 특별 공연에는 DJ G PARK(박명수)을 비롯해 레게 강 같은 평화(스컬&하하), 정준하, 전진 등 서울을 뜨겁게 달궜던 무도 멤버들이 부산 밤바다를 배경으로 또 한 번 팬들에게 특별한 즐거움을 선사한다.여기에 ‘무한도전’ 가요제에서 하하와 환상의 듀엣을 선보였던 십센치(10CM), 그리고 떠오르는 힙합 여전사 햄부기(이수지)까지 특별 공연 라인업에 새롭게 합류하며 이번 축제의 피날레를 더욱 특별하게 완성할 예정이다. 오직 부산 행사에서만 만나게 될 반가운 얼굴인 만큼 이번 무대에서 그 시절의 레전드 케미가 다시 한번 펼쳐질지 기대를 모은다.참가자 전원에게 제공되는 한정판 레이스팩도 공개와 동시에 ‘무도 키즈’들의 팬심을 제대로 저격했다. ‘무한도전’ 소지섭 리턴즈 특집 속 멤버들의 의상을 오마주한 오렌지색 하와이안 셔츠를 중심으로, 반바지, 헤어밴드, 스타킹, 짐색, 키링까지 유쾌한 디테일을 가득 담았다. 입는 순간 ‘무도 감성’이 폭발하는 착장으로, 레이스를 포함한 모든 순간을 하나의 예능 장면으로 만들어줄 예정이다.‘무한도전 Run with 쿠팡플레이 in 부산’의 티켓 예매는 오는 7월 18일 오후 8시부터 쿠팡플레이 모바일 앱에서만 가능하다. 쿠팡 와우회원이라면 누구나 예매할 수 있으며 행사에 대한 자세한 내용은 쿠팡플레이 공식 사이트에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr