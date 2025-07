사진=텐아시아DB

가수 웬디가 일본 드라마 '내 남편과 결혼해줘' OST를 발매한다.5일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서는 아마존 프라임 오리지널 드라마 '내 남편과 결혼해줘(私の夫と結婚して)' 일본판 OST 웬디의 'Blazing Steps'(블레이징 스텝스)가 공개된다.'Blazing Steps'는 90년대를 연상시키는 유로 하우스 비트와 경쾌한 피아노 루프가 인상적인 팝 트랙으로, 긍정적인 메시지가 주를 이루는 곡이다. 웬디는 'Blazing Steps' 가창에 참여해 청량하고 상쾌한 보이스를 들려줄 예정이다.2014년 그룹 레드벨벳의 멤버로 데뷔한 웬디는 'Ice Cream Cake', '빨간 맛 (Red Flavor)', 'Psycho', 'Cosmic' 등 다양한 히트곡으로 대중에게 인기를 얻었다. 이후 솔로곡 'Like Water', 'Wish You Hell' 등을 발매하며 활발한 활동을 이어갔다.웬디는 올해 4월 SM 엔터테인먼트와 계약 만료 후 재계약하지 않고, 신생 소속사 어센드에서 새출발을 알렸다. 어센드에는 웬디를 비롯해 프로미스나인 송하영, 박지원, 이채영, 이나경, 백지현이 소속돼 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr