사진=정세윤 SNS

배우 정웅인의 딸이 입시를 앞두고 근황을 전했다.지난 20일 세윤 양은 자신의 인스타그램을 통해 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요'(이하 '무물') 시간을 가졌다.이날 한 누리꾼은 "같은 고삼으로써 파이팅 합시다"라며 응원의 글을 보냈고, 세윤 양은 "뽜이띵!! 얼마 안 남았다"라며 의지를 다졌다. 특히 성인이 되기도 전에 청순한 미모를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 세윤 양은 정웅인의 첫째 딸로 2007년생이다. 과거 KBS2 예능 '아빠 어디가?'에 출연해 빼어난 외모로 '한국의 수리 크루즈'로 불렸다. 최근에는 ENA 예능 '내 아이의 사생활'에 출연해 일본인 남성과 함께 달달한 기류와 함께 훌쩍 성장한 면모를 보여 주목을 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr