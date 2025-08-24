TV텐 바로가기
'서머퀸' 하이키, 여름 아닌 가을에도 만나자…"ATA 페스티벌 너무 행복해" [ATA 프렌즈]
《텐아시아의 ATA프렌즈》
선선한 가을날을 아름답게 장식할 'ATA 페스티벌 2025' 출연진을 낱낱이 살펴봅니다. 페스티벌 라인업 제대로 알고 즐기기, 준비됐나요?

"넌 내게 여름이었다~"

과일보다 상큼하고 여름보다 시원한 '서머퀸' 하이키가 약 한 달 앞으로 다가온 'ATA 페스티벌 2025'에 대한 기대감을 내비쳤다. 환한 미소와 밝은 목소리에 설렘이 가득했다.

다음달 27~28일 난지한강공원에서 열리는 글로벌 음악 축제 'ATA 페스티벌 2025' 무대에 오르는 하이키(H1-KEY)의 인터뷰 영상이 24일 낮 12시 공개됐다. 하이키의 영상은 보기만 해도 시원해지는 바다 영상과 함께 청량한 감성으로 제작돼 ATA 페스티벌에 대한 기대감을 끌어올렸다.
여름을 상징하는 화이트, 블루 의상을 맞춰 입고 등장한 하이키 멤버들은 "안녕하세요. 하이키입니다"라고 밝게 인사했다. 이어 휘서와 서이는 각각 '건물 사이로 피어난 장미'와 '여름이었다' 한 소절을 감미롭게 불러 시선을 사로잡았다.

옐은 "ATA 페스티벌에 출연하게 되어서 너무너무 행복한데요. 특별한 무대 많이 준비했으니까 기대 많이 많이 해주세요"라고 요청했다. 리이나는 "아타에서 만나요"라고 외치며 손 키스도 잊지 않았다.
하이키는 ATA 페스티벌 행사 첫째 날인 다음달 27일(토) 무대에 선다. 이날 하이키 외에도 김준수, 잔나비, 페퍼톤스, 이무진, 십센치, 황가람, 박혜원, 경서, 세이마이네임 등이 출동한다. 행사 둘째 날인 같은 달 28일(일)에는 김재중, 더보이즈, 투어스, 하성운, 크래비티, QWER, 피프티피프티, 82메이저, 유니스, 배드빌런, 뉴비트 등이 출연한다.

ATA 페스티벌은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. K팝 공연뿐 아니라 K푸드, K뷰티, K패션 등 다양한 한류 문화를 즐길 수 있는 자리가 될 전망이다. 자세한 정보는 ATA 페스티벌 공식 홈페이지(포털 사이트에서 'ATA 페스티벌' 검색)나 인스타그램(@ata_festival_official)에서 확인할 수 있다.

올해 성인이 된 2006년생은 정부가 제공하는 '청년문화예술패스'를 통해 ATA 페스티벌을 사실상 공짜로 볼 수도 있다. 청년문화예술패스는 연 최대 15만원의 공연·전시 관람비를 정부가 지원하는 것을 말한다. 연내 공연하는 콘서트 티켓을 예매할 때 사용할 수 있기 때문에 ATA 페스티벌도 지원 대상이다. 자세한 내용은 청년문화예술패스 홈페이지(포털 사이트에서 '청년문화예술패스' 검색)를 참조하면 된다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

