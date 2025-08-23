사진=JTBC ' 아는형님'

'아는 형님' 이규한이 김영철의 인성을 폭로했다.23일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 배우 박준규, 이규한, 장희진, 방송인 염경환이 출연했다.이날 이규한은 김영철을 손절한 이유를 밝혔다. 그는 "한때 엄청 친했지만, 현재는 데면데면한 사이다. 같은 소속사였는데, 회사 나온 계기도 영철이 때문"이라고 털어놨다.두 사람은 MBC '진짜 사나이'를 하며 친해졌고, 같은 프로그램에 자주 얼굴을 비추기도 했다.이규한은 "영철이가 본인 프로그램 출연하게 유도한다. 그래서 많이 나갔다"면서 "내가 새로운 드라마를 하면서 카메오로 영철이를 추천했다. '김영철은 출연 안 할 수가 없다'고 말해서 대본까지 나왔는데, 거절하더라"고 폭로했다.회사 통해서 전한 김영철의 거절 이유는 "고정 출연 아닌 카메오는 하지 않겠다"는 것. 그러나 이후 김희선 드라마에는 카메오로 출연했고, 이규한은 "김영철 번호를 삭제했다"고 '손절 엔딩'을 전했다.이규한의 폭로를 듣던 강호동은 의리 없는 김영철의 행동에 정색했고 "편집 요구하라"고 조언했다. 그러나 김영철은 나락 위기에도 분량 사수를 위해 이규한에게 다가가 억지로 손을 맞잡는 등 꾸며낸 행동을 했다.과거 '왁싱' 사실을 고백했던 이규한은 "현재도 늘상 하고 있다. 달라진 건 다른 이의 손을 빌리지 않고 스스로 한다"고 전했다.김희철이 "브라질리언을 혼자 하냐"며 놀라자, 그는 "브라질리언까지는 아니"라고 강조했다. 박준규가 "어디를 왁싱한다는 거냐"며 한곳에 시선을 모으자 이규한은 "지금 보신 그곳이요!"라고 답해 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr