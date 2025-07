사진=텐아시아DB

사진=웨이크원

제로베이스원(ZEROBASEONE)이 2025년 하반기 월드투어에 돌입한다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(2일) 공식 SNS를 통해 두 번째 월드투어 '2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE & NOW]'(이하 'HERE & NOW')의 티저 포스터를 게재했다.포스터에는 무한한 우주 공간 속에 푸른색을 띤 별들이 환히 빛나고 있다. 제로베이스원은 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 함께한 여정 속에서 서로만이 존재하는 완벽한 세계를 만들어냈다. 나아가 제로베이스원은 이번 투어에서 생동감 넘치는 음악과 퍼포먼스를 펼치며, 무대 위 성숙해진 사랑을 완성할 것을 예고했다.'HERE & NOW'는 제로베이스원이 데뷔 후 진행하는 두 번째 월드투어다. 제로베이스원은 오는 10월 3~5일 서울을 시작으로 10월 18일 방콕, 10월 29~30일 사이타마, 11월 8일 쿠알라룸푸르, 11월 15일 싱가포르, 12월 6일 타이베이, 12월 20~21일 홍콩까지 모두 7개 지역에서 총 11회 공연을 갖는다.제로베이스원은 2월 발매한 미니 5집 '블루 파라다이스(BLUE PARADISE)'로 '5연속 밀리언셀러'라는 대기록을 작성했다. 데뷔 앨범부터 5개 앨범을 연속해 '밀리언셀러' 반열에 올린 건 K-팝 그룹 중 제로베이스원이 최초다. 그뿐만 아니라 제로베이스원은 해당 앨범으로 미국 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200'에 28위로 첫 진입하며, 5세대 K팝 그룹 중 최고 순위를 경신했다. 빌보드 세부 차트에도 12주째 진입하며 롱런 인기를 이어가고 있다.제로베이스원은 10월 3~5일 3일간 서울 송파구 KSPO DOME에서 월드투어 'HERE & NOW'의 포문을 연다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr