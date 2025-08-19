태양 지드래곤 대성/ 사진=텐아시아 사진 DB, 알앤디컴퍼니(디레이블) 제공

/사진 = 알앤디컴퍼니

그룹 빅뱅이 데뷔 19주년을 맞아 팬들을 위한 선물을 준비했다.19일 대성 소속사 알앤디컴퍼니에 따르면 대성이 운영 중인 유튜브 채널 ‘집대성’에서는 빅뱅 데뷔 19주년을 기념해 멤버 전원이 함께하는 특별 콘텐츠가 공개된다. 그간 다양한 영역에서 활동해온 멤버들이 오랜만에 한자리에 모인다는 소식만으로도 팬들의 관심이 집중되고 있다.한편, 대성은 19일 오후 공식 유튜브 채널을 통해 데뷔 19주년 자체 콘텐츠 ‘대성방가’ 첫 번째 에피소드를 공개한다.‘대성방가’는 “보는 건 플러스, 듣는 게 본질”이라는 콘셉트로, 라디오 특유의 매력을 살려 대성과 팬이 귀로 소통하는 시간을 담아낸 콘텐츠다. 각 회차에는 그의 솔직한 이야기와 팬들의 사연, 그리고 과거와 현재를 잇는 진솔한 교감이 펼쳐질 예정이다.앞서 공개된 티저는 지난해 18주년 기념 콘텐츠였던 ‘대성식당’ 간판을 떼고 헤드셋을 착용한 대성의 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 또 다른 영상에서는 DJ로 변신한 대성이 라디오 장비를 능숙하게 다루는 장면이 공개돼 본편에 대한 기대감을 높였다. 이날 오후 8시 공개.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr