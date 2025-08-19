배우 겸 가수 이준호(35)가 19일 위버스(Weverse) 공식 커뮤니티를 개설한다. 앞서 그는 소속사 O3 Collective(오쓰리콜렉티브)를 설립했다.
19일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)가 "이준호의 공식 커뮤니티를 19일 오후 12시에 오픈한다"고 밝혔다. 위버스는 글로벌 멤버십, 위버스 DM 등 팬덤에 다양한 혜택을 제공하며 소통할 수 있는 기능들과 15개 언어 자동 번역 등을 지원하는 팬 소통 플랫폼이다.
위버스는 이준호 커뮤니티 오픈을 기념해 특별 이벤트도 진행한다. 오는 20일부터 26일까지 이준호 커뮤니티에 해시태그 #WELCOME_LEEJUNHO 와 함께 환영 메시지를 남긴 팬 중 5명을 추첨해 친필 사인 폴라로이드 사진을 증정한다. 국내는 물론 해외에서도 두꺼운 팬층을 보유한 이준호는 위버스 커뮤니티 오픈을 통해 팬들과 더욱 가깝게 교감할 예정이다. 이준호는 "팬 여러분과 가까이에서 소통하고 다양한 이야기를 나눌 수 있어 기쁘고 함께 좋은 시간을 만들어 가고 싶다"고 소감을 전했다.
2008년 그룹 2PM으로 데뷔한 이준호는 그룹 및 솔로 아티스트로서 활동하며 글로벌 팬들의 사랑을 받아왔다. 드라마 '킹더랜드'와 '옷소매 붉은 끝동' 등 다수의 흥행작을 통해 연기력과 글로벌 흥행력을 겸비한 배우로 자리매김했다. 올해는 tvN 드라마 '태풍상사'와 넷플릭스 오리지널 시리즈 '캐셔로'를 통해 팬들과 만난다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
