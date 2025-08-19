사진=텐아시아DB

사진제공=위버스

배우 겸 가수 이준호(35)가 19일 위버스(Weverse) 공식 커뮤니티를 개설한다. 앞서 그는 소속사 O3 Collective(오쓰리콜렉티브)를 설립했다.19일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)가 "이준호의 공식 커뮤니티를 19일 오후 12시에 오픈한다"고 밝혔다. 위버스는 글로벌 멤버십, 위버스 DM 등 팬덤에 다양한 혜택을 제공하며 소통할 수 있는 기능들과 15개 언어 자동 번역 등을 지원하는 팬 소통 플랫폼이다.위버스는 이준호 커뮤니티 오픈을 기념해 특별 이벤트도 진행한다. 오는 20일부터 26일까지 이준호 커뮤니티에 해시태그 #WELCOME_LEEJUNHO 와 함께 환영 메시지를 남긴 팬 중 5명을 추첨해 친필 사인 폴라로이드 사진을 증정한다.국내는 물론 해외에서도 두꺼운 팬층을 보유한 이준호는 위버스 커뮤니티 오픈을 통해 팬들과 더욱 가깝게 교감할 예정이다. 이준호는 "팬 여러분과 가까이에서 소통하고 다양한 이야기를 나눌 수 있어 기쁘고 함께 좋은 시간을 만들어 가고 싶다"고 소감을 전했다.2008년 그룹 2PM으로 데뷔한 이준호는 그룹 및 솔로 아티스트로서 활동하며 글로벌 팬들의 사랑을 받아왔다. 드라마 '킹더랜드'와 '옷소매 붉은 끝동' 등 다수의 흥행작을 통해 연기력과 글로벌 흥행력을 겸비한 배우로 자리매김했다. 올해는 tvN 드라마 '태풍상사'와 넷플릭스 오리지널 시리즈 '캐셔로'를 통해 팬들과 만난다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr