사진='그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous)' 뮤비

사진='그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous)' 뮤비

그룹 아홉(AHOF)의 데뷔가 하루 앞으로 다가왔다. 앞서 멤버 차웅기와 장슈아이보는 2년 전 방송된 엠넷 '보이즈 플래닛'에서 함께 미션을 수행한 바 있다. 당시 장슈아이보는 가사조차 제대로 숙지하지 못한 모습으로 태도 논란에 휩싸였다. 이후 두 사람은 SBS '유니버스 리그'에서 재회했고, 회복된 관계를 보여주며 한 팀으로 데뷔한다.아홉(AHOF·스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케)은 30일 0시 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 미니앨범 'WHO WE ARE(후 위 아)'의 타이틀곡 '그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous)' 뮤직비디오 티저를 공개했다.티저 속 아홉(AHOF)은 학생, 회사원, 댄서 등 각자의 현실 속에 놓인 모습으로 등장한다. 사람이 가득한 에스컬레이터 위, 텅 빈 연습실, 들판, 차 안 등 각기 다른 공간에서 저마다의 일상을 살아가는 이들은 무언가를 향해 달려 나가기 시작한다. 이어 영상은 멤버 모두가 똑같은 유니폼을 입고 함께 경기장에 들어서는 모습으로 마무리된다.흩어져 있던 이들이 하나의 방향을 향해 달려 나가는 장면은 서로 다른 삶을 살아오던 아홉 소년이 아홉(AHOF)이라는 이름으로 뭉치는 여정을 암시하는 듯하다. 특히 멤버 전원이 함께 큰 경기장에 들어서는 순간은 치열한 리그전에서 살아남은 이들이 앞으로 펼쳐갈 무대를 상징하는 듯해 강렬한 인상을 남긴다.시작부터 터져 나오는 밴드 사운드 또한 몰입도를 더한다. 귓가를 단숨에 사로잡는 기타와 드럼 사운드의 조화는 영상 속 멤버들이 처한 상황과 감정선을 보다 선명하게 만든다. 여기에 '우리 처음 만난 그곳에서 다시 만나기로 해'라는 노랫말까지 더해져 아홉(AHOF)이 전할 데뷔곡 메시지에도 궁금증이 증폭된다.아홉(AHOF)은 약 2주간 다양한 모습의 콘셉트 포토부터, 인트로 필름, 트랙리스트, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저까지 공개하며 데뷔 열기를 제대로 지폈다. 이제는 아홉(AHOF)만의 서사가 담긴 첫 앨범 'WHO WE ARE'로 K팝 명예의 전당을 향한 발걸음을 뗀다. 당찬 자신감과 함께 보여줄 이들의 새로운 모습에 기대가 더해진다.아홉(AHOF)은 'All time Hall Of Famer(올 타임 홀 오브 페이머)'의 약자다. 글로벌 스타를 꿈꾸는 아홉 명의 소년이 'K팝 명예의 전당'에 오르겠다는 당찬 포부가 담겨 있다. 동시에 아홉(AHOF)은 미완의 숫자 '9'를 상징하기도 한다. 아직 완전하게 채워지지 않아, 더 많은 가능성과 성장을 품은 팀이라는 의미도 내포돼 있다.'WHO WE ARE'는 '완전함'에 도달하기 전, 아홉(AHOF)이라는 팀의 색과 이야기를 찾는 과정의 시작. '밝음'이 아닌 '진심'으로 시작된 소년들의 이야기가 담겨 있다. 앨범에는 데뷔 타이틀 '그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous)'를 비롯해 '소년, 무대 위로 넘어지다 (Intro)', '파랑 학교, 초록 잔디, 빨간 운동화', '미완성은 아닐거야', '우주 최고의 꼴찌', '아홉, 우리가 빛나는 숫자 (Outro)'까지 총 6개 트랙이 수록된다. 각자의 불안과 방황, 그리고 연결되지 않았던 감정들이 여섯 곡을 통해 하나의 서사로 흐르며 전형적인 ‘소년상’의 틀을 벗어나, 지금 이 시대를 살아가는 모두가 느끼는 낯익은 흔들림과 간절함을 풀어냈다.'그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous)'는 기타와 드럼이 만드는 몽환적인 사운드 위로 복잡한 감정을 투영한 밴드 트랙이다. 소년의 불완전함과 희망이 교차하는 순간을 그려내며, 다시 되돌리고 싶은 순간 그리고 그 안에 놓지 못한 마음을 전한다.아홉(AHOF)은 7월 1일 오후 각 온라인 음원 사이트에 'WHO WE ARE'를 발매하고 가요계에 정식 데뷔한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr