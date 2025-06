사진 제공: 다날엔터테인먼트, 요구르트스튜디오

가수 제이세라가 드라마 ‘풋풋한 로맨스’(8부작) OST에 참여했다.30일 오후 6시 제이세라가 참여한 OTT 드라마 ‘풋풋한 로맨스(극본 황윤희 황경성, 연출 황경성)’ OST Part.5 ‘Why Did You Leave Me’가 발매된다.‘풋풋한 로맨스’는 아이돌 데뷔 6년 차, 음악에 지쳐버린 국민 여신 유채린(이채연)과 음악에 진심인 싱어송라이터 지망생 한정우(시온)의 특별한 썸&싱을 그린 뮤직힐링 로코 드라마.이채연, 구윤회, 솔비, 지미브라운에 이어 공개되는 이번 OST 제이세라의 ‘Why Did You Leave Me’는 극중 유채린(이채연)을 아무런 말도 없이 떠난 한정우(시온)에게 느끼는 감정을 표현했다.자니범의 ‘하지못한 말’을 제이세라의 감성에 맞게 재해석해서 만들어진 리메이크곡으로, 제이세라의 섬세함과 절제력, 그리고 파워풀한 가창력을 온전히 느낄 수 있다.이번 곡 역시 전유진 ‘Never land’, 제이세라 ‘어디선가 나처럼 이 노랠 듣고 있을 너에게’, 소향 ’Hello’, 김나영 ‘우연이 아닌 것만 같아서’, 이우 ‘눈 내리는 어느 날 우리 이별하던 날’ 등 다양한 명곡을 만든 프로듀싱팀 어베인뮤직(Urbane Music)이 참여했다.지난 2010년 첫 싱글 ‘Lonely Night’로 데뷔한 제이세라는 ‘혼자 왔어요’, ‘그댄 정말 모를 거예요’, ‘사랑시 고백구 행복동’, ‘언제나 사랑해’ 등 다수의 히트곡을 발표했다.한편 제이세라의 ‘Why Did You Leave Me’는 30일 오후 6시 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr