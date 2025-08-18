'미운 우리 새끼' 윤민수가 이혼 후 근황을 전했다.
17일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새') 다음주 예고편에는 가수 윤민수의 이혼 이야기가 담겼다.
공개된 영상에는 바이브 윤민수의 출연이 예고돼 눈길을 끌었다.
윤민수는 이혼 이야기를 꺼내며 "이혼 기사가 난 건 작년인데, 정확하게 서류 정리는 두 달 정도밖에 안 됐다"고 밝혔다. 지난해 5월 이혼 발표를 했지만, 실질적으로 두 달 전까지는 법적 부부였다는 것. 윤민수 SNS를 통해 이혼 소식을 전한 아내 김민지 씨는 "서로 힘들어져서 여기까지 하기로 했다"고 헤어지는 이유를 밝힌 바 있다.
윤민수는 "우리가 25살에 너무 어릴 때, 일찍 결혼을 했다"고 솔직하게 털어놓으며 "아직 연락도 하고, 같이 지내고 있다"고 고백해 놀라게 했다.
실제로 윤민수는 집 전등이 번쩍이자 "전구 남은 거 있냐"며 소리쳤고, 다른 방문이 열리는 장면으로 시청자의 궁금증을 자극했다. 또 화면에는 '후 엄마 방'이라는 자막이 뜨며 이혼 후에도 '한 지붕 두 가족'으로 사는 이들 가족 이야기에 관심을 기울이게 했다.
한편, 윤민수는 2006년 6월 김민지 씨와 결혼했으나, 18년 만에 이혼 소식을 전했다. 두 사람의 슬하에는 아들 윤후 군을 두고 있으며, MBC '아빠 어디가'로 사랑받은 그는 미국 노스캐롤라이나 대학교 채플힐에 입학했다.
