사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 윤민수가 이혼 후 근황을 전했다.17일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새') 다음주 예고편에는 가수 윤민수의 이혼 이야기가 담겼다.공개된 영상에는 바이브 윤민수의 출연이 예고돼 눈길을 끌었다.윤민수는 이혼 이야기를 꺼내며 "이혼 기사가 난 건 작년인데, 정확하게 서류 정리는 두 달 정도밖에 안 됐다"고 밝혔다. 지난해 5월 이혼 발표를 했지만, 실질적으로 두 달 전까지는 법적 부부였다는 것.윤민수 SNS를 통해 이혼 소식을 전한 아내 김민지 씨는 "서로 힘들어져서 여기까지 하기로 했다"고 헤어지는 이유를 밝힌 바 있다.윤민수는 "우리가 25살에 너무 어릴 때, 일찍 결혼을 했다"고 솔직하게 털어놓으며 "아직 연락도 하고, 같이 지내고 있다"고 고백해 놀라게 했다.실제로 윤민수는 집 전등이 번쩍이자 "전구 남은 거 있냐"며 소리쳤고, 다른 방문이 열리는 장면으로 시청자의 궁금증을 자극했다.또 화면에는 '후 엄마 방'이라는 자막이 뜨며 이혼 후에도 '한 지붕 두 가족'으로 사는 이들 가족 이야기에 관심을 기울이게 했다.한편, 윤민수는 2006년 6월 김민지 씨와 결혼했으나, 18년 만에 이혼 소식을 전했다. 두 사람의 슬하에는 아들 윤후 군을 두고 있으며, MBC '아빠 어디가'로 사랑받은 그는 미국 노스캐롤라이나 대학교 채플힐에 입학했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr