'상위 0.8%' 고1, 1등급인데 의대 입학 위기…"뇌출혈 투병에 중학교 공부 놓쳐" ('티처스2')

사진제공=채널A

채널A ‘성적을 부탁해: 티처스2’에서 죽을 고비를 넘긴 뒤 죽을 듯이 공부하는 ‘공부 집착러’ 도전학생이 찾아온다.17일 방송되는 ‘티처스2’에는 중2 때 뇌출혈로 인한 뇌사로 사망 확률이 90%라는 진단을 받았지만 기적적으로 회복한 고1 도전학생이 등장한다. 도전학생은 죽음의 문턱에서 돌아온 뒤 ‘신경외과 의사’라는 꿈이 더욱 확고해졌고, 공부 공백을 메꾸기 위해 공부에 집착했다. 건강을 걱정하는 부모님의 만류에도 새벽 2시까지 공부를 멈추지 않았다.특히 도전학생의 수학 열정은 정승제를 춤추게 했다. 의대를 목표하는 만큼 도전학생은 수학, 과학 모두 1등급으로 투병 기간의 공부 공백이 전혀 보이지 않는 상태였다. 도전학생의 성적표를 본 정승제는 “수학 너무 잘한다. 내신, 모의고사 모두 1등급인데 모의고사는 상위 약 0.8%에 해당한다. 중학, 고등수학 모두 탄탄하다. 난 네가 너무 좋다”며 고백까지 서슴지 않았다. 그러나 도전학생의 시험지에는 풀이 과정이 하나도 없었다. 모두 암산으로 문제를 푸는 도전학생의 실력에 깜짝 놀랐다. 정승제의 테스트에서도 도전학생은 암산으로 문제를 풀었고 생각하는 힘을 확실히 보여줬다.그러나 ‘입시 전략 멘토’ 미미미누는 “기특하긴 한데, 장래 희망은 의사인데 ‘의대’란 목표를 위해서는 성적 상승이 필수”라고 지적했다. 조정식도 “영어는 별로 안 좋아하지?”라며 도전학생의 수학에 비해 많이 부족한 영어 실력을 포착했다. 이어 조정식은 “중학교 과정 놓친 게 너무 크네”라며 도전학생의 공부 공백을 인정했다.뇌출혈로 생긴 학업 공백 이후 공부 집착으로 죽을 듯이 공부하는 고1 도전학생의 건강과 공부를 다 잡을 수 있는 ‘티벤저스’의 특급 솔루션은 이날 오후 7시 50분 방송되는 ‘성적을 부탁해: 티처스2’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr