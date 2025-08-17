'싱글맘♥' 이민우, 결혼 발표한 지 1달 밖에 안됐는데…"임신 6개월차, 12월 딸 출산" ('살림남')

/ 사진=텐아시아DB

그룹 신화 이민우의 예비 신부가 12월 출산 예정임을 밝혔다.지난 16일 방송된 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 ‘살림남’)에서는 이민우가 재일교포 3세 예비신부 이아미 씨와 그녀의 6세 딸을 만나기 위해 일본으로 향한 모습이 담겼다.이날 이민우는 예비신부와 약 3개월 만에 재회했다. 예비 신부는 "지금 임신 21주다. 6개월정도 됐다. 출산 예정일은 12월 4일"이라고 밝혔다. 이어 "계획했던 임신이 아니어서 앞으로 어떻게 살아갈지에 대해 많은 대화를 했는데, 오빠를 믿고 같이 살아보는 게 어떠냐고 이야기를 해줬다"고 말했다.필라테스 강사인 예비신부는 임신 중에도 수업을 하고 있다고 밝혔다. 임신 중 하혈까지 했다는 예비신부는 "오빠는 무리하지 말라고 얘기는 하는데 오빠한테 경제적인 부담을 주고 싶지 않다. 그래서 무리해서라도 수업을 넣었다"고 말했다.이후 이민우와 이아미의 2세 성별이 공개됐다. 이아미가 딸과 함께 출산 전 태아의 성별을 밝히는 젠더리빌 파티를 준비한 것. 이민우는 풍선을 터뜨리자 쏟아지는 핑크색에 기뻐했다.그러나 남동생을 원했던 이아미의 딸은 "여동생이면 민우랑 엄마 뺏긴다"며 오열했다. 이에 이민우는 "절대 안 뺏긴다. 미짱이 1순위"라고 다독였다.한편, 이민우는 지난달 25일 자신의 SNS를 통해 결혼을 발표했다. 그는 "최근 여러 가지 상황들을 겪으며 심적으로 힘들고 지쳤을 때 가족들과 함께 많은 시간을 가지면서 가족에 대한 의미를 다시 되새겨 보게 됐다. 언젠가는 '서로 힘이 되어 주는 나만의 가정을 꾸리고 싶다'라는 막연한 마음이 있었다. 그러던 중 오랜 시간 알고 지낸 소중한 인연과 서로 같은 마음을 확인하고 한 가족이 되기로 했다"고 밝혔다.이어 "이 소식을 어떻게 전해야 할지 정말 고민도 많이 하고 펜을 잡기까지 쉽지 않았지만, 제가 아닌 다른 곳에서 이 소식을 먼저 접하게 된다면 서운하고 속상해할 신화창조를 생각하며 서툰 글로나마 먼저 소식을 전한다. 누구보다 제가 가장 아끼는 신화창조에게 축하받고 싶어서 제 진심을 담아 전하는 이야기에 따뜻한 마음으로 축복해 주면 좋겠다"고 덧붙였다.마지막으로 "앞으로 제게 또 다른 삶의 변화가 있겠지만 신화창조와 가족의 사랑을 원동력으로 무대 위 그리고 어디서든 변함없는 활동을 이어가는 이민우로서 신화창조 여러분을 만날 것이라고 약속하겠다"고 약속했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr