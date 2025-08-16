사진=MBC '놀면 뭐하니?'

'놀면 뭐하니' 유재석의 재력을 AI도 인정했다.16일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 개그맨 허경환과 함께 'AI가 정해주는 하루'를 진행했다.이날 유재석, 하하, 주우재, 이이경은 게스트 허경환과 함께 AI가 정해준 맛집에서 식사를 했다. 주우재는 "아까 좀 늦게 들어왔는데, '유재석이랑 박명수가 들어왔다'고 하더라"며 하하를 놀려 웃음을 자아냈다.식사 후 AI에게 다음 일정을 묻자 "잘 먹었으면 좀 움직이라"면서 야외 활동을 추천했다. 37도에 육박하는 더운 날씨를 어필하자 AI는 "이이경이 좋아하는 오락실에서 게임 한 판을 하거나, 실내 가성비 쇼핑하라"고 제안했다.이어 "그냥 허경환 집에 가서 에어컨 빵빵하게 틀고 노는 것도 좋을 것 같다"고 새로운 일정을 제시했다. 당황한 허경환은 " 이야기하는 거냐. 얘 우리 집 온 적 있냐"고 말했다. "왜 하필 허경환 집이냐"고 묻자 AI.는 "문득 떠올랐을 뿐이다"라고 답해 폭소를 유발했다.하하는 반포에 있는 식당에서 금호동 허경환 집이 제일 가까운 게 아니냐고 물었다. 하지만, 정작 집은 유재석이 가장 가까웠다.유재석은 알고리즘에 뜬 허경환 집을 AI가 학습했을 거라고 설명하며 " 우리들 집은 방송에 공개가 안 됐으니까"라고 전했다. 주우재는 "재석이 형 집은 위화감 조성하니까"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.멤버들이 허경환 집 방문을 확정한 가운데, 유재석은 AI에게 점심값을 낼 멤버를 정해달라고 요청했다. 그러자 AI는 유재석을 지목하며 "네가 밥을 제일 맛있게 먹었잖아"라고 이유를 설명해 폭소를 유발했다.유재석은 밥을 맛있게 먹은 걸 인정하면서도 "다른 애들도 맛있게 먹었다"고 따졌다. AI는 "근데 뭐 어쩌라고"라는 짧은 반응을 보여 웃음을 선사했다.AI는 밥값에 이어 허경환 집들이 선물 결제도 유재석을 지목하며 "돈 많은 재석이 형이 내야지. 밥값 한번 내는 게 어려워? 형이 다 하는 게 맞잖아"라고 말했다.울컥한 유재석은 "하하도 많이 번다"고 강조했지만, AI는" 그래서 뭐 어쩌라고"라는 반응으로 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr